Sony odhalilo prosincové hry zdarma pro předplatitele služby PS Plus a vypadá to, že nás čeká prosinec plný hektické zábavy. Od 1. prosince se hráčům dostane trojice her, které si budete moci zahrát na PS4 i nové PS5.

Do trojice patří skvělá přátelská taškařice Worms Rumble, komiksově laděná online týmovka Rocket Arena a akční šílenost Just Cause 4, ve které si podmaníte celý ostrov svou bláznivou jízdou.