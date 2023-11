Sony odložilo polovinu svých live-service her. Warner Bros plánuje do tohoto odvětví více investovat

Vytvořit vlastní live-service hru, tedy hru jako službu, do které neustále proudí nový obsah, se v posledních letech pokusila řada společností. Replikovat úspěch Fortnite, Genshin Impact a dalších velkých titulů spadajících do této kategorie, je zatraceně složité. O tom se očividně přesvědčuje i Sony, které mělo v plánu do března roku 2026 uvést 12 takových novinek. Polovina z nich ale byla odložena.

Vyplývá to z finančního reportu Sony, kde COO a CFO Hiroki Totoki uvádí, že se chtějí ujistit, aby tyto hry byly zábavné a hráči je měli rádi dlouhodobě. „Ze 12 titulů vydáme 6 do konce fiskálního roku 2025. To je náš současný plán. Na zbylých šesti nadále pracujeme. To je celkové číslo live-service a multiplayerových titulů. Stále chceme protlačovat tento druh služeb, to se na plánech společnosti nemění. Není to tak, že lpíme na určitých titulech, nejdůležitější je kvalita.“

Reakce hráčů na jakoukoliv zmínku o live-service hrách nejsou zrovna pozitivní. Není sporu, že Sony v tomhle ohledu trochu ujel vlak. Z těch pár novinek, které patří mezi jejich plánované live-service hry, to nevypadá, že by vývoj probíhal bez problému ani u jedné z nich. Vcelku nedávno přicházely zprávy o potížích u Last of Us: Factions od Naughty Dog a Marathonu od Bungie. Multiplayerového pokračování by se měl dočkat i Horizon, ale o něm toho víme zatím velmi málo. Nemůžeme říct, že bychom nebyli zvědaví, ale tento druh her v nás moc velkou důvěru nevzbuzuje.

Warner Bros chce posílit na poli live-service her

Zatímco Sony si v tomto ohledu prochází potížemi, společnost Warner Bros se do live-service her hodlá teprve pustit. Člověk by řekl, že potom, jakou kritiku sklidily ukázky z připravovaného Suicide Squad, se možná změní názor a vrátíme se k peckovním příběhovkám, jako byl Batman nebo Shadow of Mordor. Hlavouni ve Warneru ale očividně rozhodli jinak.

Tyto plány odhalil CEO David Zaslav v posledním reportu pro investory. Live-service hry se mají týkat jejich největších značek. V tomto ohledu mají z čeho vybírat. Jejich portfolio zahrnuje třeba Game of Thrones, DC, Mortal Kombat nebo Harryho Pottera. I když bychom si dokázali představit multiplayerovku u každé z nich, klasická příběhovka nám stále zní o něco lépe.

„Soustředíme se na přetransformování našich největších značek z převážně konzolových a PC her s tří až čtyřletým plánem vydávání na multiplatformní live-service s free-to-play rozšířeními. Našim cílem je, aby více hráčů trávilo víc času na větším počtu platforem,“ říká Zaslav. Napovídalo by to tomu, že chtějí tyto tituly vedle PC a konzolí přinést také na mobilní zařízení, s čímž se nejspíš inspirovali u Fortnite. Výsledky jejich plánů určitě jen tak neuvidíme a stejně jako v případě Sony ještě několik let bude trvat, než si je sami budeme moci osahat.

Zdroj: VGC, Eurogamer.net