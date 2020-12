Sony odstraňuje Cyberpunk 2077 z PS Store a nabízí vrácení peněz

Cyberpunk 2077 mizí z PS Store a hráči, kteří ho na PlayStationu zakoupili budou mít možnost požádat o vrácení peněz. Sony Interactive Entertainment toto rozhodnutí učinilo poté, co hra především na základní PS4 běžela velmi špatně a mnozí hráči hlásili nespočet bugů, doskakování textur, náhle se objevující NPC či tristní umělou inteligenci a další chyby. Japonská společnost se tak k situaci postavila velmi striktně a CD Projekt nyní bude muset dát vše do pořádku, aby se hra polského studia mohla na PS Store vrátit.

Cyberpunk 2077: jedinečný zážitek ve městě, které nikdy nespí | Recenze

"SIE se snaží zajistit vysokou úroveň spokojenosti zákazníků, a proto budeme majitelům Cyberpunku 2077, kteří pořídili hru na PS Store, nabízet vrácení peněz. Hra bude také odstraněna z našeho obchodu do odvolání," vyjadřuje se Sony ke stažení Cyberpunku z nabídky. O vrácení peněz je možné požádat na tomto odkazu. CD Projekt Red později ve vyjádření potvrdil, že k tomuto rozhodnutí došlo po vzájemné diskusi mezi studiem a Sony.

Pokud i vy vlastníte Cyberpunk 2077 na konzolích Playstation, nemusíte se bát, že byste o hru po jejím odstranění přišli. Hráči, kteří nepožádají o vrácení peněz budou moci i nadále Cyberpunk používat jako doposud. Stažení z obchodu se tak vztahuje výhradně na jeho zakoupení.

Základní PS4 a Xbox One mají s Cyberpunkem velké problémy

Cyberpunk byl přitom nejočekávanější hrou roku. Dosáhl neuvěřitelných osmi milionů předobjednávek, které mu zaručily nejúspěšnější start v historii počítačových her. CD Projekt Red se následně i za konzolové verze omluvil a oznámil, že hráčům bude vracet peníze. V tu dobu však společnost zřejmě neměla žádnou dohodu s vlastníky platforem, protože právě u Sony hráči často naráželi na politiku refundů, která je velmi přísná. Je tak možné, že stažení hry z PS Store je i reakcí na to, že CD Projekt v tomto ohledu v podstatě obešel Sony a slíbil hráčům něco, co následně žádali právě po japonské společnosti.