Sony oznamuje 11 nových her pro PlayStation VR2. Je mezi nimi horor, dinosauři i budování měst

V dnešní době už očividně pro oznámení velkých her není potřeba pořádat žádné prezentace. Všechny zmíněné tituly vyjdou 22. února spolu s headsetem.

The Dark Pictures: Switchback VR Studio Supermassive Games známe jako tvůrce hororové antologie The Dark Pictures nebo jednohubek jako Until Dawn a The Quarry. Svoji značku Dark Pictures kromě klasických her rozšíří i na virtuální realitu. Switchback ale nebude jen horor. Je to také kolejnicová akční střílečka. Kolejnicová je myšleno doslova, protože se s naší postavou budeme pohybovat ve vozíku na kolejích. Hra bude rozdělena do několika části, ve kterých se postavíme různým nadpřirozeným silám. V Nové Anglii 17. století nás bude čekat souboj s démonickými čarodějnicemi. Dále se přesuneme k upírům, kteří jsou z nějakého důvodu uvězněni v poušti. Nakonec přichází hotel, kde si pro nás přichystal překvapení sadistický sériový vrah. Switchback VR má i potenciál znovuhratelnosti. V každé úrovni si totiž můžete vybrat z několika různých cest.

Crossfire: Sierra Squad Série stříleček Crossfire je hlavně v asijských zemích velkou konkurencí pro Counter-Strike. Vývojáři z jihokorejského studia Smilegate se ale o úspěch pokusí na PS VR2 se singleplayerovou hrou. Slibují rychlou a snadno uchopitelnou akci z pohledu první osoby, kde budete stát proti nepřátelům ovládaným chytrou umělou inteligencí. Stanete se velitelem elitního týmu, který má za úkol zjistit původ nově objevených biochemických zbraní. V průběhu více než 60 misí si budeme moci vyzkoušet téměř 40 různých druhů zbraní, mezi kterými budou pistole, pušky, granáty a tak dále. Do akce se ale nebudeme muset pouštět sami. Sierra Squad nabídne i kooperaci až pro 4 hráče. Vývojáři slibují uspokojivý zážitek jak pro nové, tak zaběhlé hráče virtuální reality.

The Light Brigade Z akce rovnou do další akce. The Light Brigade je akční roguelike pro jednoho hráče, kde se podíváme do zničeného světa, jehož naděje na záchranu každým dnem pohasíná. My ale budeme mít šanci jeho osud zvrátit. V procedurálně generovaném prostředí se postavíme silám temnoty. S každým pokusem se můžete vyšplhat výš na ranku Light Brigade a získat tak nové vybavení a kouzla. Stojí také za to zachraňovat své kolegy v nebezpečí, protože tím se vám v základně zpřístupní další novinky.

Cities VR - Enhanced Edition Budovatelskou strategii Cities: Skylines známe velmi dobře. Přebrala otěže po SimCity a stala se jedničkou v žánru. V únoru si své místo najde i na PS VR2, kde slibují vývojáři detailní pohled na budování vašeho vlastního města, které díky ovladačům Sense bude lepší než kdy předtím. Princip je stejný jako v ostatních verzích. Musíte zajistit, aby vaše město prosperovalo ve všech směrech. Zatím nevíme, jaký obsah v této verzi při vydání bude. Postupem let k základní verzi vyšla spousta DLC doplňků s novým obsahem a těžko odhadovat, jestli některý z nich najdeme i tady.

Cosmounious High Tento titul na první pohled vypadá, že to bude záležitost pro relax. Od tvůrců Job Simulatoru a Vacation Simulatoru tady máme další pestrobarevnou jednohubku, kde si zahrajeme za mimozemšťany schopné přizpůsobit se jakékoliv situaci. Příběh se odehrává ve zdejší škole, kde budeme pomáhat opravovat záhadné poruchy, abychom jí navrátili zašlou slávu. Vývojáři slibují doposud nejúchvatnější zážitek. Tomu má pomoci fakt, že hra poběží v rozlišení 4K při 90 FPS. Samozřejmě využije i všech vymožeností ovladačů jako je haptická odezva a podporuje také 3D audio. V rámci tvorby studia je Cosmounious High jejich největší hrou a s oznámením také slíbili, že během hraní neuvidíme téměř žádné načítací obrazovky.

Hello Neighbor: Search and Rescue Příběhy, ve kterých odhalujeme tajemství našeho souseda, známe už velmi dobře. Do útrob jeho sklepení se budeme muset vypravit ještě jednou, abychom zachránili jednoho z našich kamarádů. Čeká nás řešení hádanek, plížení a odhalování tajemství. To všechno s vědomím, že každou chvíli se za námi může objevit soused a kdo ví, co potom bude následovat.

Jurassic World Aftermath Collection U této hry zatím nemáme k dispozici trailer, ale moc dobře víme, co od ní máme očekávat. Už dříve jste si ji totiž mohli zahrát na konkurenční virtuální realitě. Aftermath Collection spojí dohromady obě části do jednoho uceleného příběhu. Pokusíme se dostat z opuštěného výzkumného zařízení. V příběhu se objeví hlasy známých herců jako je Laura Bailey nebo Jeff Goldblum.

Pistol Whip Tuhle akci jste si také už dříve mohli zahrát u konkurence i na původní PS VR. Vývojáři ale slibují vylepšení, která mají prohloubit celkový zážitek. Do toho samozřejmě spadá podpora haptiky, 3D audia a dalších vlastností PS VR2. Vylepšení se týkají také snížení načítacích časů a rychlejšího načítání během přesunu mezi scénami. Pokud vlastníte Pistol Whip na předchozí generaci virtuální reality PlayStationu, tak vylepšenou verzi dostanete zdarma.

Zenith: The Last City Ani MMO Zenith není úplná novinka. Na Steamu se objevila už začátkem tohoto roku a stejně tak jste si ji mohli zahrát i na PS VR. Pokud vlastníte původní verzi, na PS VR2 budete mít tu novou zdarma. Tvůrci slibují, že se Zenith oproti tomu, jak vypadal v době vydání, změnil k nepoznání. Přibyly stovky hodin obsahu, přišlo vylepšení grafiky a PS VR2 pomůže celkový zážitek posunout ještě o úroveň výš. V této obří multiplayerovce nově budete moci třeba chytat monstra a ochočit si je jako domácí zvířátka. Pro nováčky je připravena nová příběhová linka, která je uvede do hry a v neposlední řadě nás čeká už zmíněné vylepšení grafiky. Výrazně se mají snížit také načítací časy.

After The Fall V této kooperační střílečce se podíváme do postapokalyptického Los Angeles. V týmu mohou být až 4 hráči, zatímco základní tábor jich může sdílet až 32 najednou. Na svých výpravách do nehostinných oblastí ale budete sami nebo ve své menší partě. After The Fall již dříve vyšlo na ostatních platformách a PS VR2 verze bude také podporovat hraní skrz platformy, takže nezáleží na tom, kde budou hrát vaši kamarádi. Od vydání v roce 2021 se After The Fall rozšířilo skrz několik DLC. V PS VR2 verzi bude rovnou zahrnutý veškerý obsah, takže nebudete muset dokupovat nic dalšího.

Tentacular A na závěr si zahrajeme za obří chobotnici, která vyrůstala mezi lidmi. Tahle adventura je založená na hrátkách s fyzikou. Budeme řešit rozmanité hádanky a stavět nejrůznější struktury. Vývojáři si pochvalují, co všechno se dá díky možnostem PS VR2 v jejich hře vylepšit. S obyvateli městečka tak budeme moci komunikovat tak, že se na ně prostě podíváme. Díky adaptivním spouštím máme lépe cítit váhu věcí ve svých chapadlech a celý zážitek má být hluboký s haptickou odezvou založenou na zvuku.