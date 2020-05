Sony oznamuje akci Days of Play, bude opět nabitá slevami a výhodami

Společnost Sony dnes oznámila, že Days of Play se vrací i v roce 2020 a přinese skvělé slevy na vybrané tituly, slevu na roční členství PlayStation Plus či výhodná balení PlayStation VR. Cenová akce Days of Play bude trvat od 25. května do 8. června či do vyprodání zásob u všech obchodníků. Akce Days of Play se také promítne do nabídky titulů a služeb v obchodě PlayStation Store, a to od 3. do 17. června.

V rámci Days of Play budou dostupné slevy na AAA exkluzivní tituly PS4, jako je například letošní Nioh 2, dále také loňské Days Gone, Death Stranding, GOTY edice Marvel’s Spider-Man a spousta dalších. Zlevněné jsou také tituly z kolekce PS HITS. Za zvýhodněnou cenu si tak hráči mohou pořídit například The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, GT Sport, a jiné.

Nioh 2 - 1 299 Kč

Death Stranding - 799 Kč

Days Gone - 499 Kč

Marvel´s Spider-Man Game Of The Year - 799 Kč

God of War HITS - 399 Kč

Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS - 399 Kč

GT Sport HITS - 399 Kč

The Last of Us Remastered HITS - 399 Kč

Slevy se vztahují také na výhodná balení PlayStation VR Starter Pack a Mega Pack. Spolu s PS VR hardwarem si mohou fanoušci virtuální reality pořídit za zvýhodněné ceny také vybrané VR tituly, například oblíbenou akční plošinovku ASTRO BOT Rescue Mission.

PS VR Starter Pack 5 - 990 Kč

PS VR Mega Pack 6 - 790 Kč

ASTRO BOT Rescue Mission - 499 Kč

Letošní akce Days of Play zahrnuje i slevu na roční předplatné služby PlayStation Plus, která platí pro nové i stávající předplatitele, a to za 999 Kč. Kompletní nabídku slev v rámci akce Days of Play 2020 naleznete v obchodě PlayStation®Store a na stránce www.playstation.cz.

Zdroj: TZ