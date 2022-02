Sony plánuje do roku 2026 vydat až 10 live service her

Nedávná akvizice studia Bungie možná v případě Sony nepůsobila tak megalománsky jako u Microsoftu, šlo však o cílenou koupi. Společnost totiž při konferenci investorů oznámila, že by ráda do roku 2026 vydala až 10 tzv. "live service" herních titulů a studio Bungie by mělo mít na tomto poli opravdu bohaté zkušenosti ze série Destiny. I přes neduhy jsou totiž oba díly velmi dlouhodobé a neustále se vyvíjející zážitky, které umí udržet fanoušky.

Sony dodalo, že chce tyto zkušenosti a technologie studia využít při vývoji live service IP pod taktovkou Playstation Studios a více rozšířit své působení v tomto odvětví. Stát by se tak mělo do konce fiskálního roku, končícího 31. březnem 2026.

Tento krok se zdá být smysluplný, především po velkém úspěchu PC verzí her jako God of War či Horizon Zero Dawn. Sony chce více rozšířit svůj ekosystém na dalších platformách a Bungie k tomu má rozhodně dopomoci.