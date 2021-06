Sony po úspěšném Returnalu kupuje finské studio Housemarque

Ohledně PlayStationu se už dlouho mluví o tom, že se chystá mezi svá first-party studia přidat několik nových přírůstků. Dnes na blogu PlayStationu bylo oznámeno, že studio Housemarque patří do rodiny PlayStation Studios. V tomhle případě to ale zase takové překvapení není. Partnerství mezi oběma společnostmi trvá už více než dekádu a po úspěchu Returnalu, což je exkluzivita pro PlayStation 5, bylo něco takového jen otázkou času.

"Jsme nadšeni, že se můžeme přidat do rodiny PlayStation Studios! Dává to našemu studiu jasnou budoucnost a stabilitu, abychom mohli pokračovat se zaměřením na hratelnost a zároveň spolu s tím experimentovat s novými metodami vyprávění příběhu," píše v blogu Ilari Kuittinen, spoluzakladatel studia.

"S podporou SIE a jeho rodiny studií můžeme růst a ukázat, čeho je Housemarque schopné bez jakýchkoliv omezení." Vypadá to tedy, že tvůrčí svobodu si studio zachovalo. Zatím je ještě velmi brzy na to odhadovat, co by jeho další projekt mohl být. Je ale docela jasné, že bude exkluzivitou pro PlayStation.