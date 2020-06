Sony představuje hry pro Playstation 5: sledujte, co si zahrajete na nové generaci

Dnes večer od 22:00 Sony odhalí připravované hry pro Playstation 5 a mohli bychom se dočkat i odhalení designu nové konzole. Webovou prezentaci budeme sledovat a průběžně do tohoto článku doplňovat uvedené hry a případné další novinky.

Průběžně aktualizováno

23:11 Na samotný závěr s předmluvou vývojářů z celého světa byl konečně představen i vzhled samotné konzole. Kromě klasické verze bude i Digital bez mechaniky. Nechybí ani dodatečný hardware jako sluchátka, ovladač a kamera.

23:08 Samozřejmě nechybí ani studio Guerilla Games s jejich pokračováním akční adventury Horizon: Zero Dawn. V Horizon: Forbidden West odhalíme další záhady zdejšího světa, který už jednou postihla zkáza.

23:04 Sci-fi Pragmata přijde až v roce 2022. Z prvního traileru je těžké soudit, o co vlastně půjde. To se každopádně dozvíme, až se datum vydání přiblíží.

23:01 Další spekulace potvrzena. Máme tady osmý Resident Evil s podtitulem Village. Po grafické stránce vypadá nádherně a opět budeme hrát z pohledu první osoby.

22:57 Deathloop nezapře, že ho mají na starosti vývojáři z Arcane Studios. Své cíle v této FPS střílečce budete úkladně odstraňovat, ale smrt ve zdejším světě neznamená konec.

22:55 Mluví Šuhej Jošida, ředitel PlayStationu, potvrzuje spekulace ohledně remaku Demon's Souls od studia FromSoftware. Pracovat na něm bude i studio Bluepoint, které má s remaky bohaté zkušenosti.

22:52 Další menší záležitostí je novinka od tvůrců hry Octodad. Podíváme se na ostrov plný roztodivných stvoření. Bugsnax vyjde o letošních Vánocích.

22:50 NBA 2K21 nás čeká už letos na podzim a z ukázky to vypadá, že výkonu nové konzole patřičně využívá.

22:48 Little Devil Inside vypadá na explorativní adventuru s jednoduchou grafickou stylizací. Projdeme si různá prostředí, ale ne všude vás přivítají s otevřenou náručí.

22:46 Astroboti se vrací v Astro's Playroom. Začali jako malá hříčka pro otestování nových funkcí ovladače a vypadá to, že i na PS5 poslouží tomuto účelu.

22:44 Studio IO Interactive představuje svoji novinku. Není to nikdo jiný než holohlavý zabiják v Hitmanovi III. Jde o závěr trilogie a kromě traileru jsme se dočkali i pár záběrů ze hry. Vydání hry připadá na leden příštího roku.

22:42 Adventura Solar Ash svojí stylizací připomíná hry jako Journey nebo Fe. Na PlayStation 5 se podívá v příštím roce.

22:40 Novinka od Gearboxu jménem Godfall se také dočkala ukázky přímo ze hry. Stejně jako v předchozím případě se ho dočkáme ještě do konce roku.

22:38 Ve hře Jett: The Far Shore budeme objevovat tajemství vesmíru. Vydání stihne ještě do konce letošního roku.

22:36 Představeny první gameplay záběry z Ghostwire: Tokyo. Půjde o FPS mysteriózní sci-fi, ve kterém budeme zachraňovat hlavní město Japonska.

22:34 Oddworld: Sandstorm nám ukáže, jaký může mít tato dlouholetá série potenciál i v dnešní době.

22:32 Goodbye Volcano High je komiksově stylizovaná hra od menšího studia. Měla by vyjít v průběhu příštího roku.

22:30 Nádherně stylizovaná fantasy adventura Kena: Bringe of Spirits nás vezme do světa plného monster.

22:28 Destruction Allstars vypadá na multiplayerovou směs všeho možného. Stylizací i nádechem připomíná například Sunset Overdrive.

22:25 Třetí Little Big Planet se na PS4 nedostalo moc kladných ohlasů. Na PS5 se ale série vrátí v Sackboy: A Big Adventure.

22:24 Potvrzují se spekulace o nové hře od studia Housemarque. Returnal bude rychlou střílečkou z pohledu třetí osoby.

22:21 Opět se připomínají klíčové vlastnosti PlayStationu 5 jako rychlé SSD, lepší práce s audiem a ovladač s adaptivními triggery a odezvou.

22:19 Ze hry Stray jsme viděli jen krátký trailer. Zatím můžeme jen spekulovat, do jakého žánru bude spadat.

22:17 Na řadu přišlo vydavatelství Square Enix s Projectem Athia. Hra je designovaná exkluzivně pro konzoli PlayStation 5.

22:12 Návrat hlásí i 3D akční plošinovka Ratchet & Clank, která se na PS4 dočkala rebootu. Ratchet & Clank: Rift Apart nás vezme do doposud neprozkoumaných dimenzí.

22:10 Vrátí se i závodní série Gran Turismo s plnohodnotným sedmým dílem. Nemá ho na starosti nikdo jiný, než otec série Kazunori Jamauči.

22:08 Pokračování Marvel's Spider-Man v hlavní roli s Milesem Moralesem vyjde ještě do konce letošního roku.

22:05 Oznámena vylepšená verze Grand Theft Auto V pro PlayStation 5. Do jejího vydání budou předplatitelé PS Plus dostávat každý měsíc milion dolarů do GTA Online.

22:02 Sony prezentaci otevírá rekapitulací toho nejlepšího z aktuální generace jejich konzole, tedy z PlayStationu 4.

22:00 Začátek prezentace

Sony odhaluje informace o připravované herní konzoli nové generace jen velmi pozvolna. Už víme, že poběží na nejnovějším hardwaru od AMD a že bude mít velmi rychlé úložiště, které umožní okamžité načítání herních dat. Odhalený byl také přepracovaný ovladač.



Jak bude vypadat nový ovladač, to už víme. Playstation dostane Dualsense, razantně vylepšený ovladač oproti stávajícímu Dualshocku

Ale jak bude vypadat samotná konzole a jaké pro ni budou hry? To bychom se měli dozvědět dnes večer.