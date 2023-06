Sony připravuje streaming her pro PlayStation 5 s předplatným PS Plus. Rozšiřuje také herní katalog

Už je to rok od chvíle, co předplatné PlayStation Plus prošlo velkými změnami, se kterými byla představena i dvojice dražších variant. Součástí Premium, tedy té nejdražší, je i možnost streamování her přes cloud do konzole. Skrz tuto funkci si zatím můžete zahrát jen vybrané tituly z PS4, PS3 a starších generací. Nyní už je ve fázi testování i možnost hrát skrz cloud i hry pro PlayStation 5.

Platit to bude pro PS5 verze her z katalogu PlayStation Plus, další vybrané tituly i pro Game Trialy, což jsou zkušební verze her, se kterými si v rámci předplatného můžete vyzkoušet třeba i Last of Us Part I nebo God of War Ragnarök. Bližší detaily o uvedení do ostrého provozu ale zatím neznáme. Je jasné, že to je hlavně příprava na vydání chystaného handheldu, který bude postavený na funkci Remote Play a právě na cloudovém hraní. Ten by měl dorazit na trh ještě letos a byla by docela ostuda, kdyby v tu dobu streaming titulů z PS5 stále chyběl.

Přírůstky do katalogu PS Plus

V rámci výročí je tady ale pro předplatitele ještě pár dalších novinek navíc. O několik kousků se příští týden rozroste nabídka her, ke kterým máte s variantami Extra a Premium přístup. Největším jménem je jednoznačně Far Cry 6, ale své zájemce si jistě najdou i Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Rogue Legacy 2, Inscryption, Soulstice, Tacoma, Deus Ex: Mankind Divided a Killing Floor 2. V rámci Game Trials si pak s variantou Premium můžete od 20. června vyzkoušet WWE 2K23.

Malou drobností je pak odměna v podobě avatarů zdarma, kterými si můžete ozdobit svůj PlayStation profil. Mezi 20. a 30. červnem by měl předplatitelům na email dorazit voucher. Ani na PlayStation Stars se nezapomnělo. I když to mezi hráči není nejpopulárnější záležitost a někteří si ani nevšimli, že něco takového vůbec existuje, tak Sony rozdá předplatitelům s vyššími variantami digitální prsteny do jejich sbírky.

Pokud doma zatím nejnovější konzoli od Sony nemáte, můžete zkusit své štěstí v soutěži, kde kromě samotného PlayStationu 5 můžete vyhrát i headset PS VR2. Probíhat bude od 20. do 30. června a zapojit se mohou i hráči z Česka a Slovenska. Jedinou podmínkou je zodpovězení pětice otázek. Bližší informace by se později měly objevit na oficiálních stránkách PS Plus.

Víkend zdarma

Jednou začas probíhá akce, během které předplatné PS Plus nepotřebujete, abyste mohli hrát online multiplayer. Tuto možnost opět dostanou všichni příští víkend, tedy mezi 24. a 25. červnem.

Zdroj: PS.Plus