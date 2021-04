Sony prodalo 7,8 milionu PS5, konzole ale zůstává ztrátová

Herní divize Sony ukončila poslední čtvrtletí fiskálního roku 2021 tržbami ve výši 660 miliard yenů (6,1 mld. dolarů) a s provozním ziskem 33 miliardy yenů (300 mil. dolarů). Meziročně si tak polepšila o 52, resp. 26 %.

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů jsou hry a další obsah, které do kasy přinesly 345 miliard yenů, více než polovinu celé herní divize. Z prodeje hardwaru přineslo 181 miliardy, zbytek mají na svědomí síťové služby jako PS Plus, PS Now apod.

Sony během uplynulého čtvrtletí prodalo 3,3 milionu PS5, celkově už tedy 7,8 milionu kusů. U minulé generace to ve dvou úvodních kvartálech bylo 7,6 milionu. Vyšším číslům brání omezené výrobní kapacity, čekací doby od objednání k doručení konzole stále trvají několik měsíců. Firma také zopakovala, že s uvedením nové konzole má vyšší administrativní náklady a že PS5 prodává pod cenou. Za výrobu zaplatí víc, než kolik utrží za prodej. Dotování cen je ale při startu nových generací obvyklé.

Japonci během prvních třech měsíců tohoto roku prodali i milion PlayStationů 4, během celé historie to dělá již 116 milionů. V síti PS Now je 109 milionů aktivních hráčů, meziročně o pět milionů méně. Počet předplatitelů PS Plus ale vzrostl o 6 milionů na celkových 47,6 milionu.

Pokud jde o hry a další software, z oněch 345 miliard yenů jich 237 připadá na DLC a mikrotransakce, 93 na nákupy v PS Storu a 15 pak na prodej fyzických nosičů. Omezíme-li pohled jen na plné hry ze Storu, tak 61,4 miliardy yenů utržily tituly třetích stran a 7,9 miliardy pak tituly z produkce Sony.