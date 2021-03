Sony rozdává další Playstation hity zdarma v rámci akce Play at Home

Pandemie zatím nehodlá polevovat a herní společnosti se snaží všemi silami udržet hráče doma v bezpečí. Jednou takovou iniciativou je i akce Play at Home, ve které Sony rozdává spoustu her na konzoli Playstation.

Jedna taková startuje už brzy, 25. března letošního roku a v jejím rámci si budete moci zcela zdarma stáhnout celou řadu skvělých titulů. Nechybí Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica či The Witness. Také si zahrajete z nabídky PS VR her, kde najdete Astro Bot Rescue Mission a Moss. Akce potrvá do 22. dubna a nezapomeňte, vše odstartoval Ratchet & Clank, který je zdarma k mání až do konce března.

A aby toho nebylo málo, od 19. dubna bude k dostání také kompletní edice skvělé příběhové adventury Horizon Zero Dawn, která bude ke stažení až do 14. května. Takže ovladače připravit.