Sony si patentovalo ovladač, který zároveň slouží jako nabíjecí obal pro sluchátka

Nedávno Sony oznámilo novou verzi pátého PlayStationu a dost možná už kutí další produkt. Tentokrát je to místo konzole nová verze ovladače. Web Gamerant upozornil na to, že si Sony nechalo patentovat DualSense, do kterého si můžete uložit sluchátka a zároveň se vám budou i nabíjet. Rovnou se nabízí, že tato verze ovladače bude hlavně pro Pulse Explore, což jsou první oficiální špuntová sluchátka vytvořené přímo pro tuto konzoli, která budou mít premiéru v listopadu.



Patent nového ovladače pro PS5

Nová verze ovladače ale zatím nejspíš není ve finální podobě. Patent totiž zahrnuje nákresy DualSense se sloty pro sluchátka na několika různých místech. Nám by největší smysl dávalo, pokud by šla vložit pod touchpad, což je také jedna z možností. Nabízí se ale otázka, jak moc tato funkce ovlivní výdrž ovladače. V případě DualSense to už v základu není žádná sláva, a pokud by se z něj měla nabíjet sluchátka, po pár hodinách používání bude muset jít zase na nabíječku. Doufejme tedy, že na výdrži Sony zapracuje a mohlo by v tomto směru vylepšit i klasický DualSense.

Jde zatím jen o patent, což neznamená, že nás čeká brzké oficiální oznámení. Patenty Sony nám ale už leccos napověděly v minulosti. Třeba o nové verzi PS5 s oddělitelnou mechanikou jste se tímto způsobem mohli dozvědět ještě dlouho před odhalením ze strany výrobce. Ani v nejmenším by nás tedy nepřekvapilo, kdyby se nedlouho po uvedení zmiňovaných sluchátek schylovalo k oznámení dalšího kusu nového hardwaru.