Sony spouští program PlayStation Stars. Uživatele odmění za pravidelné hraní a plnění úkolů

Za hraní na PlayStationu už nebudete získávat jen trofeje, ale i hmatatelnější bonusy

Během několik týdnů či měsíců chce Sony spustit nový „věrnostní program“ PlayStation Stars. Ač to zní jako otravná kartička do Tesca nebo Kauflandu, hráči by ji měli ocenit. Sony je totiž chce odměňovat za něco, co už stejně dělají – za hraní. Případně je motivovat k tomu, aby hráli více.

Každý člen klubu Stars získá odměny za to, že si alespoň jednou měsíčně pustí nějakou hru. Bonusy může sbírat i za vítězství v různých turnajích, získáním nějaké konkrétní trofeje či tím, že jako první v daném časovém pásmu hru dokončí s platinovou trofejí. Uživatelé získají odměny i nákupem her či jiného obsahu.

Za to všechno obdrží věrnostní body, které půjde směnit za kredity pro nákupy v PlayStation Storu, případně za to rovnou získají některé hry, DLC apod. Sony ale bude rozdávat i určité digitální odměny jako postavičky z her. Zatím není jasné, k čemu je půjde použít. Teoreticky to ale může být jen ozdoba profilu v síti PSN, kterou se budou moci chlubit před přáteli.

Konkrétní podobu ani datum spuštění PlayStation Stars zatím neznáme. Sony už ale teď slibuje, že chce program do budoucna dále rozvíjet. Členství ve Stars bude bezplatné.