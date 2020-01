Sony startuje akci Experience Playstation, zakončí vše odhalením PS5?

Právě dnes startuje v newyorském obchodě Sony speciální akce Experience Playstation, která potrvá celý měsíc a vyvrcholí 16. února letošního roku. Ačkoliv oficiální stránky zcela zjevně upřesňují zaměření na Playstation 4 a Playstation VR, fanoušci začínají bláznit.

Existuje totiž velká pravděpodobnost, že veškeré to veselí zakončí Sony oficiálním odhalením konzole Playstation 5 a veškerý event je pouze jakýmsi předkrmem před hlavním chodem. Navíc už delší dobu kolují informace, že se nová konzole odhalí právě někdy v únoru na samostatné akci, takže i načasování by dávalo smysl. Hlavně poté, co Sony oficiálně potvrdilo, že i letos vynechá výstavu E3.

Jediné, co v tuto chvíli můžeme dělat je veškerý event bedlivě sledovat a doufat. Akce ostatně nepotrvá tak dlouho.