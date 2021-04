Sony údajně pracuje na remaku thrilleru The Last of Us

Jedna z nejvydařenějších her nejen svojí generace, ale celé herní historie - The Last of Us by mohla dostat další vylepšení grafiky. Podle serveru Bloomberg se pracuje na remaku, který by mohl využít možností páté generace Playstationu. Podle těchto informací měl vývojářský tým původně pracovat na remaku Uncharted, nicméně ten podle všeho vycházel příliš draho.

Ve zprávě se kromě předělávky The Last of Us hovoří také o tom, že Sony zrušilo plány týkající se pokračování post-apo akce Days Gone. Místo toho se prý pracuje na novém Uncharted, které bylo později předáno do rukou Naughty Dog. Bend Studio nyní pracuje na vlastní hře. Na případný remake prvního dílu se rozhodně těšíme, jen by to teď ještě chtělo ten PS5 upgrade pro The Last of Us 2.