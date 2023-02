Sony už prodalo 32 milionů PS5. Třetina jejich majitelů nikdy neměla PS4

Během posledních tří měsíců roku 2022 Sony prodalo 7,1 milionů PlayStationů 5, po dvou letech na trhu jich mezi hráči najdeme již 32 milionů. To z PS5 dělá 18. nejúspěšnější konzoli historie, náskok Nintenda 64 (33 milionů) a Segy Genesis (34 milionů) ale smázne během dalšího kvartálu.

Jak si všiml VGChartz, předchozí generace měla zhruba stejný start, ale PS4 se ve druhém roce života prodával lépe. Sony ale až nyní vyřešilo distribuční problémy PS5 a dokáže vyrábět tolik konzolí, aby uspokojilo poptávku.

Samotná firma si novou generaci pochvaluje. Z celkového množství aktivních PlayStationů jich přibližně třetinu tvoří PS5. A téměř 30 % hráčů s PS5 předtím nemělo PS4. Buď tedy začali hrát nově, přešli z jiných či starších platforem. Sony také změřilo, že hráči s PS5 jsou aktivnější. Procentuálně více jich platí PS Plus a mají nahraných více hodin než ti, co mají PS4.

Herní divize japonské společnosti během minulého kvartálu utržila 1,2 bilionu jenů (9,5 mld. dolarů) a skončila v provozním zisku 116 miliard jenů (890 mil. dolarů). Tržby meziročně stouply o 53 %, zisk o 25 %. Na dobrých finančních výsledcích se podílely lepší prodeje PS5 (a zvýšení ceny) i samotných her.

V posledním čtvrtletí Sony prodala 86,5 milionu her pro PS4 a PS5, předloni ve stejném období to bylo 70,5 milionu. Skvěle se vede titulům přímo od Sony, kterých se prodalo 20,8 milionu, předloni 14,5 milionu. Tahákem byl hlavně God of War Ragnarök, který si na podzim našel cestu již k 11 milionům hráčů.

Sony uvádí, že 62 % prodaných her byly digitální (nediskové) kopie. V minulosti už se podíl pohyboval i vysoko nad 70 %, ale během vánočního čtvrtletí to vždy padá. Po stromečkem je krabička lepší, projevit se mohly i masivní výprodeje na Black Friday.

Z finanční zprávy ještě vyplývá, že PlayStation alespoň jednou za měsíc spustí 112 milionů uživatelů. Z toho 46,4 milionu si platí PS Plus. Jak se daří vyšším tarifům Extra a Premium ale Sony neupřesňuje.

