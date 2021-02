Sony už prodalo přes 4,5 milionu PlayStationů 5. Stále se daří i PS4

Japonská společnost zveřejnila výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2020 (odpovídá poslednímu kalendářnímu čtvrtletí). Pro herní divizi to byl nejúspěšnější kvartál v historii. Utržila 883 miliard yenů (8,4 mld. dolarů) a skončila s provozním ziskem 80 miliard yenů (760 mil. dolarů).

Z oněch 883 miliard jich 239 připadá na prodej hardwaru, 484 na software, 96 na předplatné (PS Now a PS+) a 64 pak tvoří další příjmy. A 484 miliard ze softwaru se dělí na 51 miliard z prodeje fyzických kopií, 176 miliard z digitálních a 257 mají na svědomí mikrotransakce ve hrách.

Ale teď k tomu nejočekávanějšímu číslu. Sony do konce prosince prodalo 4,5 milionu PS5. Jde o úspěšnější start než v případě PS4 (4,2 milionu), avšak nová generace začínala najednou prakticky všude na světě (PS4 šla do Japonska se zpožděním). Vyššímu číslu ale logicky bránilo to, že Sony nestíhala vyrábět a dodnes nevyřídila všechny předobjednávky.

V uplynulém čtvrtletí pak firma prodala i 1,4 milionu PS4. Celkové prodeje od roku 2013 tak činí 115,1 milionu a konzole už je blízko ke třetímu místu v historickém žebříčku. To zatím patří Game Boyi se 118,7 milionu prodaných kusů.

Sony během vánočního čtvrtletí prodala i rekordní počet her, celkem 103,7 milionu, z toho 18,4 milionu připadá na tituly interních studií. Z čísel také vyplývá, že 53 % her prodá digitálně přes Store, zbytek tvoří fyzické Blu-raye. Počet předplatitelů PlayStationu Plus narostl na 47,4 milionu a aktivní hráčů v síti PSN je již 114 milionů.