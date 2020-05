Sony v červnu plánuje Playstation 5 akci. Ukáže se nová konzole?

Teprve včera jsme se dočkali první next-gen prezentace her ze stáje Microsoftu a Xboxu, i když na opravdu těžké kalibry v podání Halo, Forzy a dalších si ještě počkáme. Všechny zraky jsou tak upřeny na Sony. Kdy konečně ukáže, jak nová konzole vypadá? A jak to vypadá na herním poli? Vypadá to, že nebudeme muset čekat dlouho.

Jason Schreier z Bloombergu ohlásil chystanou Playstation 5 akci, kterou Sony podle všeho plánuje na červen letošního roku. Tedy příští měsíc. Jak dodává sám Schreier, plány se samozřejmě mohou změnit podle toho, jak se vyvine situace ve světě z hlediska pandemie, virtuální prezentace konzole a jejích her se ale každopádně uskutečnit může podobně, jak to nyní zvládl Microsoft se svým Inside Xbox.

"Podle toho co vím, Sony plánuje minimálně jednu věc do poloviny června nejpozději," řekl Schreier. "Samozřejmě berte na vědomí, že jsme uprostřed světové pandemie, takže se může stát cokoliv."

Na odhalení vzhledu konzole Playstation 5 a nášupu next-gen her čeká obrovské množství lidí. Většinu es už Microsoft odhalil, nyní uvidíme, jak se k tomu postaví konkurence. Budeme vás informovat hned, jak se k nám dostane něco nového.