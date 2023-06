Sony vyvíjí hry za více než 200 milionů dolarů. Zároveň ukazuje, jak je PlayStation závislý na Call of Duty

Sony má dost dobrý důvod blokovat akvizici Activision Blizzard, kterou zamýšlí jeho největší konkurent Microsoft. Během soudního procesu, ve kterém Microsoft americké Federální obchodní komisi (FTC) vysvětluje, proč chce studio koupit, japonská firma prozradila, že hráči PlayStationu hrají převážně Call of Duty. Zveřejnila navíc i některé interní detaily vývoje svých AAA titulů a obojí zřejmě omylem.

Vše je popsáno v dokumentech, které Sony, respektive šéf PlayStationu Jim Ryan, předal soudu. Stojí v nich, že v roce 2021 více než 14 milionů uživatelů PlayStationu trávilo přes 30 procent svého času hraním Call of Duty a více než 6 milionů uživatelů tak trávilo přes 70 procent svého času. Zhruba jeden milion lidí dokonce dokonce nehrál na PlayStationu nic jiného než Call of Duty. V průměru „ středně intenzivní“ hráči Call of Duty odehráli 296 hodin.

Jsou to ohromná čísla, která dokazují, že pro Sony je Call of Duty bezesporu nejdůležitější titul od Activision Blizzard a možná i jeden z nejdůležitějších titulů vůbec. Kdyby o něj firma v extrémní situaci přišla, utrpěla by velkou finanční ránu. Microsoft sice zatím neuvedl, že by v případě koupi Activion Blizzard udělal z Call of Duty exkluzivitu pro Xbox, ale Sony z toho má obavy. Dokonce prohlásil, že se bojí sabotáže verzí pro PlayStation.

Sony zisky nikde vyloženě nezmiňuje, ale už v minulosti se na internet dostal dokument, jenž uvádí, že značka Call of Duty má na PlayStationu hodnotu více než miliardu dolarů. Za pouhý jeden rok – 2021 – utržila Sony v Americe přes 800 milionů dolarů. Celosvětově pak 1,5 miliardy dolarů. A to ani nezahrnuje výdělky z různých předplatných či DLC, s nimi se částka dostává přes 10 miliard dolarů.

Za vše může černá fixa

Sony čísla sice poskytl soudu, veřejně se s nimi ale chlubit nechtěl. Do prostoru se dostala jen proto, že citlivé pasáže ve všech zmíněných dokumentech někdo začernil obyčejnou fixou, kterou lze po naskenování celkem bez problémů prohlédnout.

Američtí novináři se tak dostali i údajům, které se soudem FTC vs. Microsoft vlastně nic tolik společného nemají, ale Sony je v dokumentech stejně uvedl. Jako kolik stojí vývoj jeho předních áčkových titulů. Příkladem dává dvě hry.

První je Horizon Forbidden West, jenž údajně stál 212 milionů dolarů, pracovalo na něm 300 lidí a vývoj trval pět let. Druhý je The Last of Us Part II, který měl stát 220 dolarů a pracovalo na něm 200 lidí. Tyto informace jsou pro konkurenci velmi ceněné a Sony si teď může pouze trhat vlasy, že je omylem zveřejnil.

Firma jimi každopádně chtěla ilustrovat, že z AAA titulů žije a že do nich jde opravdu hodně práce a peněz. A že je potřebuje, zvlášť v exkluzivní formě, aby si udržela konkurenceschopnost vůči Xboxu.

Nejoblíbenější PlayStationy

Na toto téma šéf Microsoftu Satya Nadella u soudu uvedl, že kdyby bylo po něm, exkluzivity by v herním průmyslu zrušil úplně. „Ale není na mne, abych o tom rozhodoval,” podotkl s tím, že exkluzivity „bohužel” Microsoft má, aby udržel krok se Sony, jenž definoval konzolový trh… právě exkluzivitami.

Jestli tak něco soudní proces skutečně odhalil, je to skutečnost, že Sony a Microsoft se drží v začarovaném kruhu, ze kterého ani jedna strana netuší jak vystoupit.

Zdroj: The Verge, IGN, Kotaku