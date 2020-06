Současný model dlouhých AAA her je neudržitelný, tvrdí Shawn Layden

Shawn Layden se v nedávném rozhovoru rozpovídal o tom, jak momentálně funguje vývoj AAA her, které jsou v poslední době především obřím tahákem Sony. Tempo, jakým se prodlužuje vývoj největších herních titulů, je podle bývalého šéfa Sony Interactive Entertainment neudržitelné. Jako jeden z příkladů můžeme využít právě čerstvě vydané pokračování thrilleru The Last of Us. První hra byla ve vývoji tři a půl roku a hráčům zabrala kolem patnácti hodin. Druhý díl se rozrostl herní dobou téměř na dvojnásobek a podobně tomu bylo i s vývojem. Je tedy jasné, že náklady na vývoj musely několikanásobně převýšit první díl.

"Problém s tímto modelem je, že není udržitelný," konstatoval Layden s tím, že vývoj AAA her současné generace stál mezi osmdesáti a sto padesáti miliony dolarů bez započítání marketingu a vývoj trval průměrně kolem pěti let. "Nemyslím si, že v další generaci bychom mohli tato čísla opět zdvojnásobit a myslet si, že lze i nadále růst. Celý průmysl podle mě musí trošku zabrzdit a zamyslet se, co vlastně tvoříme. Jaké je očekávání publika? Jaký je nejlepší způsob k odvyprávění našeho příběhu tak, aby řekl to, co chceme říci," pokračoval.

"Pro každou příběhovou hru je obtížné mířit na značku 50-60 hodin herního času, protože vývoj potom bude nesmírně drahý. Ve finále bychom tak tímto modelem mohli zabránit talentovaným a zajímavým tvůrcům v přivedení jejich příběhů na trh. Je třeba to přehodnotit," vysvětluje Layden, že délka her vede k vysoké finanční náročnosti a menší frekvenci v produkci her.

Za předpokladu, že by nedošlo ke změně, je podle Laydena velmi pravděpodobné, že si za hry nové generace budeme nuceni připlatit. "Cena her byla 59,99$ od doby, co jsem v tomto byznysu začínal. Náklady na vývoj her ale vzrostly asi desetkrát. Pokud se nepohybuje cena her, ale náklady na vývoj prudce rostou, stává se tento model čím dál náročnějším. Myslím, že v nové generaci dojde ke kolizi těchto proměnných," pokračoval.

"Jaká je na to tedy odpověď? Co místo pěti let práce na hře s osmdesáti hodinami vytvořit za tři roky titul kolem patnácti hodin? Jaké by na to byly náklady? Osobně jsem starší hráč a návrat ke kratším AAA hrám kolem dvanácti až patnácti hodin bych uvítal. Dokončil bych více her a stejně jako u literatury nebo filmů by nám taková hra mohla nabídnout celistvější a zajímavější zážitek. Rád bych, aby se něco takového do průmyslu vrátilo," uzavřel Layden svým přáním do budoucna.

Vidíte to podobně jako Layden, nebo radši hrajete rozsáhlé a časově náročné tituly?