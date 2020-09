Souhrn novinek: PlayStation 5 má něco jako Game Pass, ale také dražší hry

Sony na včerejší PlayStation 5 Showcase odhalilo posledních chybějící detaily k nové generaci konzolí. Prozradilo datum prodeje, ceny i launchové tituly. Dozvěděli jsme se ale také další podrobnosti.

PlayStation 5 má i ve verzi Digital Edition stejnou výbavu jako plnotučná verze. Sony potvrdilo všechny parametry a poprvé promluvila také o rozměrech nebo konektorové výbavě. Konzole měří 390 mm na výšku, 260 mm do hloubky a v pase má 104 či 92 mm podle toho, jestli disponuje optickou mechanikou. Větší verze váží 4,5 kg, menší pak 3,9 kg. Maximální spotřeba (nebo přesněji příkon) bude 350 W, resp. 340 W u Digital Edition.

Pokud jde o konektory, oba PS5 nabídnou výstupní HDMI 2.1, přes který lze protáhnout 4K obraz ve 120 fps včetně variabilní snímkové frekvence. Podporuje také 8K v 30 fps, což bude relevantní leda tak pro video. Na konzoli jsou tři USB, všechny s propustností 10 Gb/s. Dva budou v klasickém formátu USB-A, jeden pak v malém oboustranném USB-C. Síťová výbava čítá gigabitový ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.1.

Specifikace nových konzolí Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5 DE PlayStation 5 CPU 8× 3,6 GHz Zen 2 (3,4 GHz se SMT) 8× 3,8 GHz Zen 2 (3,6 GHz se SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) GPU 4 TFLOPs, 20 CU, 1,565 GHz, custom RDNA 2 12,15 TFLOPs, 52 CU, 1,825 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 velikost čipu 197,05 mm² 360,45 mm² ? ? výrobní proces TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) paměť 10 GB GDDR6 (128bit + 32bit) 16 GB GDDR6 (320bit + 192bit) 16 GB GDDR6 (256bit) 16 GB GDDR6 (256bit) propustnost 8 GB @ 224 GB/s, 2 GB @ 56 GB/s 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s 448 GB/s 448 GB/s úložiště 512 GB Custom NVMe SSD 1 TB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD rychlost I/O 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) slot pro rozšíření 1TB Expansion Card 1TB Expansion Card M.2 (PCIe 4.0 x4) M.2 (PCIe 4.0 x4) externí úložiště USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 optická mechanika – Ultra HD Blu-ray – Ultra HD Blu-ray rozhraní HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45, Wi-Fi 5 HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45, Wi-Fi 5 HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× USB-C 3.2 Gen 2, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× USB-C 3.2 Gen 2, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 cílový výkon 1440p @ 60 fps

až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) rozměry 65 × 151 × 27,5 mm 151 × 151 × 301 mm 390 × 92 × 260 mm 390 × 104 × 260 mm hmotnost 1,9 kg 4,4 kg 3,9 kg 4,5 kg cena při uvedení 7 999 Kč 13 499 Kč 10 790 Kč 13 490 Kč

Ovladač DualSense bude větší a těžší než předchůdce. Měří 160 × 66 × 106 mm a váží 280 g. Jeho součástí je nevyměnitelný 1560mAh akumulátor. Sony nicméně neprozradilo, jestli se oproti DualShocku 4 nějak prodloužila výdrž.

A ne, k PS VR ještě pořád nemáme žádné informace.

Konzole je levná, ale hraní se prodraží

Sony letos vsadilo na relativně levnou konzoli, ale celý ekosystém bude dražší. Kdo bude chtít další ovladač DualSense, musí si připravit 70 eur či 1899 Kč. DualShock 4 stál v době uvedení 60 eur nebo 1599 Kč.

HD Camera bude za 60 eur (1599 Kč), dobíjecí stanice pro ovladače je za 30 eur (790 Kč), dálkový ovladač za 30 eur (790 Kč) a bezdrátová sluchátka Pulse 3D s aktivním potlačením hluku stojí 10 eur (3690 Kč). Vše včetně konzole bude v Česku od 19. listopadu, předobjednávky už ale odstartovaly.

Kromě ovladače ale především zdraží i hry. Ostatní vydavatelé jako Ubisoft nebo EA již v souvislosti s next genem naznačovaly, že nové hry budou stát víc. Po letech by padl precedent, že tříáčkové tituly budou za 60 dolarů, 60 eur či 1599 Kč.

Ceny se u Sony posunou až na 70 dolarů a v Evropě dokonce na 80 eur. Za 80 eur budou v den uvedení hry Demon's Souls, Destruction All Stars a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (jeho součástí i remaster Spider-Mana). V Česku ale – zdá se – budou ceny trochu příznivější než v eurozóně. E-shopy zalistovaly ceny 1999 Kč, nikoliv 2100+ Kč, jak by odpovídalo přepočtům z eur. Menší tituly budou stát méně. Sackboy: A Big Adventure stojí 70 eur a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pak 60 eur. I u nich ale platí zvláštní nepoměr cen v dolarech a eurech.

Odpověď na Game Pass

Překvapením večera byla rozhodně nová služba PlayStation Plus Collections. V ceně předplatného PS+, které budou hráči potřebovat pro online multiplayer, bude kolekce vybraných her pro PS4. Jde o mix first i third party titulů, který ocení spíš ti, pro které bude PS5 první konzole či přecházejí z Xboxu. V balíku jsou totiž provařené tituly, jež už majitelé PS4 beztak mají.

Konkrétně jde o hry: God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4: A Thief's End, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 a Resident Evil 7. V tuto chvíli nevíme, jestli bude katalog bohatší či jestli se v něm hry budou časem měnit.

Sony již umožňuje hrát a stahovat PS4 hry za předplatné, a to ve službě PlayStation Now, která je primárně určená pro streamování. Avšak PS Now zatím v řadě zemí (včetně Česka a Slovenska) není.

Collections jsou jasnou odpovědí na Xbox Game Pass. Ten je ale papírově pořád výhodnější. Nabídne přes 100 her, pravidelně přibývají nové a součástí jsou i first party tituly Microsoftu hned v den vydání, takže hráči nebudou muset platit 80 eur jako na PS5.

Zpětná kompatibilita

Druhým překvapením bylo oznámení, že tři next gen hry nakonec vyjdou i na PS4. Jde o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure a Horizon Forbidden West. Přestože mají hry plně využívat všech schopností nové generace konzolí, Sony nakonec vytvoří i osekané edice. Více než 100 milionů prodaných PS4 evidentně nelze ignorovat.

Japonská společnost tak zároveň vzala z úst svých fanoušků posměšky na stranu Xboxu. Microsoft totiž slíbil, že bude rok či dva vydávat hry pro obě generace konzolí. To někteří nesli nelibě, protože crossgenerační hry budou muset dělat kompromisy v level designu, neboť Xbox One ani PS4 nemají superrychlé SSD nebo ray tracing ovlivňující podobu her.

Sony mimochodem potvrdilo, že zpětná kompatibilita PS5 s PS4 nebude dokonalá. Šéf SIE Jim Ryan v rozhovoru pro The Washington Post uvedl, že bude fungovat 99 procent her. Pro PS4 vyšlo asi 3000 her, tedy zhruba 30 na PS5 nepoběží.

Zdroj: Sony