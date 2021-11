Soulsovka Lies of P ukazuje první záběry z hraní. Pinocchio v temném stylu vypadá parádně

Lies of P je akční RPG od korejského studia Round8, které se inspiruje příběhem Pinocchia z roku 1883. Popis hry, který doprovázel oznámení, zněl velmi dobře a nyní už můžeme říct, že dobře vypadá i samotná hra v pohybu. To můžete posoudit sami z nového traileru. Lies of P by pak mělo vyjít v roce 2023 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

V tomhle případě se nevyhneme srovnávání s hrami od FromSoftware. Tvůrci Lies of P se u nich totiž očividně značně inspirovali. Pinocchio je temnější, než by se dalo čekat a svým stylem do jisté míry připomíná Bloodborne. Můžete se těšit na různé druhy zbraní a nepřátele, kteří vám dají pořádně zabrat.

V roli Pinocchia se budete probíjet skrz ulice zničeného města, vyrábět si zbraně z nasbíraných materiálů a občas narazíte i na přeživší. Většinou se vám ale do cesty budou stavět další mechanické výtvory, které mají na svědomí zdejší spoušť. Jak vyplývá z popisu hry, lhaní tady bude hrát důležitou roli. "Čím víc lžete, tím více se stanete člověkem se všemi výhodami a nevýhodami, které k tomu patří."