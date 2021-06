Soulstice je akce od italských vývojářů, která nechce být jen klonem Dark Souls

Jak můžete vidět v úvodním traileru, tak bude Soulstice akce ve stylu sérií jako je Devil May Cry, ale vývojáři se netají tím, že se inspirovali i Dark Souls a dalšími japonskými značkami. "Na jednu stranu musíme najít balanc, protože nechceme, aby naše hra působila jen jako kopírka. Má to být pocta. Na druhou stranu to bylo opravdu zajímavé pro nás jakožto pro nezávislé vývojáře - hledali jsme zkrátka náš osobitý styl," říká Samuele Perseo, člen týmu Reply Game Studios v rozhovoru pro PC Gamer.

Kreativní ředitel Fabio Pagetti pak dodává, že hra bude ze 70 % o soubojích a zbytek hry strávíte průzkumem zdejšího temného fantasy světa. Schopnosti, které budete využívat v boji, najdou svoje uplatnění i během objevování nových oblastí. Na to, že je to prvotina tohoto studia, nevypadá vůbec špatně.

"Soulstice si ze Souls her bere atmosféru, ne hratelnost," říká Pagetti. "Souboje jsou kompletně hack'n'slash, ne pomalý taktický styl jaký mají Dark Souls nebo Bloodborne. Sice ho mám rád, ale naše souboje mají mnohem blíže k Devil May Cry, Bayonnetě a Nieru. Je to velmi rychlé."

5 největších novinek akce Kickoff Live!: upíři v Praze, Elden Ring a další

Budeme hrát za dvojici sester Briar a Lute, které se narodily se spojenými dušemi, což z nich dělá chiméru. V tomto světě to znamená, že jsou výbornými kandidátkami na boj s hrozbou wraithů, kteří zamořili zdejší svaté království Keidas.

Vydání by nás mělo čekat v průběhu příštího roku a budete si moci zahrát na PC, Xboxu Series S|X a PlayStationu 5.