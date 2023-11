South Park: Snow Day předvádí akci v ukázce hraní. Oproti předchůdcům působí jako krok zpět

Poté, co vyšla dvojice South Park RPG her od Ubisoftu, jsme si říkali, že tahle osobitá značka konečně našla ten správný způsob, jak se podívat do herního světa. Nyní je South Park v rukách vydavatelství THQ Nordic, které ve spolupráci se studiem Question tvoří kooperační akci s podtitulem Snow Day, ve kterém se v rolích nových dětí do zdejších potyček pustíme až ve čtyřech hráčích.

Změnou oproti předchůdcům neprošel South Park jen žánrově, ale také zpracováním grafiky. Zatímco Stick of Truth a Fractured But Whole spoléhají na styl téměř identický se seriálovou předlohou, Snow Day přenáší známé postavy do trojrozměrného světa. Kde ale naopak dělá krok zpátky, je zasazení. Vracíme se k válčení mezi elfy a lidmi, mezi kterými stojí Cartman v roli velkého kouzelníka, což jsme si prožili už ve zmiňovaném Klacku pravdy.

Svoji postavu si podle ukázky budeme moci vytvořit podle svého gusta a nebude chybět ani arzenál různých zbraní, které se v akčních soubojích jistě budou hodit. Tento žánr nám ale nepřijde zrovna ideální pro South Park. Nebude lehké, aby tady jeho styl s vtípky, které si neberou servítky s nikým a ničím, pořádně vynikly. Možná nás ale studio Question dokáže překvapit. To se dozvíme v příštím roce, kdy Snow Day vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Do prodeje půjde s cenovkou 30€.