Space Marshals 3: placená zábava | Mobilní recenze

Co baví Pohodová hratelnost

Uspokojivé přestřelky

Očesané o nesmysly

Svižný chod Co vadí Občas zlobí směrové tlačítko

Zdarma jen tutoriál a první mise

Nutnost přikupovat kapitoly 7 /10 Hodnocení

Herní kolotoč se v posledních dnech konečně uklidnil a umožnil nám koncem roku trochu vydechnout. Restů je po bláznivém podzimu více než dost, a tak se v tomto ohledu asi nudí jen málo kdo. I tak se ale jistě najdou tací, kteří své počítače a konzole během vánočních svátků nezvykle šetří a sáhnou raději po nějakém tom mobilním hraní. Ideální do auta či do rohu místnosti během otravné návštěvy. I my jsme na chvíli odložili ovladač a vyzkoušeli jsme poměrně nadějně vyhlížející akci Space Marshals 3 vývojářského týmu Pixelbite.

Do třetice

Skutečnost, že jde už o třetí díl této akční série naznačuje, že o úspěch zde rozhodně nouze není. Aby také ne, když za hrou stojí vývojáři kousků jako Xenowerk či Xenowerk Tactics. Hráči se tak v kůži drsného mariňáka opět vydají na meziplanetární misi, aby zachránili svět. Zmiňovat na tomto místě nějaký příběh asi nemá úplně cenu, neboť ten rozhodně není hlavním lákadlem Space Marshals 3 a slouží spíše pro zasazení do širšího rámce.



Pohled z ptačí perspektivy nabízí dobrý přehled o akci

I třetí díl této úspěšné mobilní série staví na osvědčených základech. Opět jde o akční střílečku z ptačí perspektivy, kombinující v sobě taktický souboj a dynamické přestřelky. Bavíme se zde pochopitelně o mobilní hře, je tedy nutné nastavit si trochu jiná měřítka. Na prvním místě je tak především zábava a dynamika akce. Se svým mariňákem budete plnit jednotlivé úkoly v poměrně krátkých misích. Cíle jsou víceméně jednoduché, někoho zlikvidovat, něco získat nebo aktivovat. Vždy pochopitelně na hustě osídleném území nepřítele.



Po grafické stránce o orgie rozhodně nejde, styl je ale příjemný

Během plnění úkolů jsou k dispozici dva hlavní režimy postupu. Jedním z nich je klasický Rambo styl, tím druhým potom mnohem uspokojivější stealth. Ten čerpá z klasických titulů, avšak v mnohem skromnější podobě. Po přepnutí do defenzivního režimu se váš hrdina přikrčí a můžete se tak pohybovat víceméně neslyšeně. Pozor si je třeba dávat na zorné pole nepřítele. Poté vám již nic nebude bránit zaútočit zezadu a pacholky uspávat. Při samotném prozrazení už pochopitelně nezbývá nic jiného, než se chopit zbraně a střílet jako pominutý.

Natáhnout a pal

Samotné ovládání je v začátcích hry poněkud křečovité, jakmile ho ale dostanete do prstů, stává se z něho uspokojivá zábava. Titul je koncipován na šířku zařízení, přičemž levý palec ovládá pohyb ve všech směrech, pravý palec potom tahem obstarává výstřely. Je třeba si trochu zvykat, ale vše funguje spolehlivě. K dispozici jsou brokovnice, pistole, samopaly i nejrůznější pušky. Házet lze také granáty nebo lákat nepřítele na hod plechovkou.



K dispozici jsou brokovnice, pistole, samopaly, pušky nebo např. granáty

Po každé splněné misi lze svého hrdinu vybavit novou zbraní či lepší zbrojí. Nutno poznamenat, že nejde o RPG, ale o klasickou akční zábavu, která je tak svým obsahem zaměřená především na svižnou hratelnost. Po grafické stránce nejde o zrovna zlomový moment mobilních herních dějin, v rámci žánru a vzhledem k pohledu z ptačí perspektivy je celková prezentace rozhodně dostačující.

Samotné ovládání je v začátcích hry poněkud křečovité, jakmile ho ale dostanete do prstů, stává se z něho uspokojivá zábava

Titul jsme recenzovali na zařízení Huawei P30 Lite a vše jelo jako po másle. Mírné zahřívání je samozřejmostí. Výkonnější Samsung Galaxy S20 se hrou neměl vůbec žádné problémy i na nejvyšší detaily. Mnohem větší problém jsme zaznamenali v rámci splašeného ovládání. Směrové tlačítko pro pohyb se totiž při prstové šermovačce občas pohne někam tak nesmyslně, že jste v daný moment dohráli. Bohužel nepomáhá nic jiného než restart mise.

Teď ovšem přichází ten největší a zásadní problém celého Space Marshals 3, který dost možná odradí 99% hráčů. Titul totiž není tak úplně zdarma. Nebo abychom byli přesnější, při stáhnutí je k dispozici pouze tutoriál a první mise. Za další obsah je pak bohužel nutné zaplatit. Nemusí jít však nutně o problém, přeci jen, někdy je lepší něco málo investovat a hrát bez reklam či otravných mikrotransakcí. Bohužel komplikace to rozhodně je. Za každých deset misí navíc si tak připravte cca 150 Kč. A to není málo.

Ve finále si tak hraní zdarma vlastně moc neužijete. V momentě kdy pochopíte veškeré mechanismy, přijde výzva k první investici. Nekupujete samotné mise, ale jednotlivé kapitoly. Bohužel tak trochu to může zavánět pověstným zajícem v pytli, dopředu totiž rozhodně nevíte, jaký zakoupený obsah vlastně je. Pro nedůvěřivce doporučuje zabrousit na Youtube a nahlédnout, čeho se vlastně lze dočkat.

Tyhle penízky za to budou ale stát, o tom není pochyb, jen mě tak vlastně napadá, jestli bych podobnou částku investoval několikrát za sebou?

Verdikt Space Marshals 3 je povedená a přímočará akční záležitost, která na nějaký ten den rozhodně dokáže zabavit. Potěší dynamika akce i možnost stealth přístupu, stejně tak jako snaha oprostit titul od zbytečných RPG závaží. Bohužel zdarma je jen jedna klasická mise, za zbytek již budete muset zaplatit. Dáváme tak doporučení, samotné rozhodnutí je už na vás. Ale přiznejme si to, v životě jsme už investovali do větších ptákovin.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.