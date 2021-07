Space Punks je frenetická arkádová střílečka od tvůrců Shadow Warrioru

Bláznivých sci-fi dobrodružství není nikdy dost a studio Flying Wild Hog nám odhalují další arkádovou akci z ptačí perspektivy. Space Punks je zběsilou řežbou s příchutí Borderlands a Strážců Galaxie, která míří na PC i konzole příští rok.

Hra kombinuje několik žánrů do akce z ptačí perspektivy s RPG prvky. Je to tedy jakýsi bláznivý mix Diabla, Borderlands a pár dalších her, ve kterém se chopíte týmu vesmírných vyvrhelů, kteří nejdou pro ránu daleko. Budete cestovat napříč galaxií za penězi, slávou a samozřejmě pořádnou dávkou lootu.

Každý hrdina v týmu je také unikátní třída se svými schopnostmi a perky, takže kooperace se bude hrát jedna báseň. Space Punks dorazí do předběžného přístupu na PC už 14. července. Veřejná beta je pak naplánována na zimu letošního roku a hra mimo jiné přeskočí v příštím roce i na konzole.