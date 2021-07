Space Punks: vesmírný looter-shooter chce být dalším free-to-play hitem

Studiu Flying Wild Hog očividně nestačí, že mají plné ruce práce s novým Shadow Warriorem, Trek to Yomi a Evil Westem. Do toho si přichystalo ještě jeden projekt společně s vydavatelstvím Jagex Partners, které je známé především díky jejich onlinovce RuneScape. Tento projekt má na starosti konkrétně studio z Krakova, které čítá kolem 60 vývojářů. Měl jsem možnost se na Space Punks podívat blíž a položit pár otázek vývojářům, kteří se starají o grafiku.

Akčních stříleček z ptačí perspektivy vycházelo před pár lety docela dost. Už bylo ale horší najít nějakou, která by za to opravdu stála. Těžko se také vymýšlejí novinky v žánru, který je založený hlavně na prosté akci. Space Punks spoléhají hlavně na free-to-play model, kooperaci, odlehčený styl a žijící a rozvíjející se svět.

Spolu s ostatními hráči se dostanete do role postav, které se společně snaží dosáhnout slávy, bohatství a věhlasu. Nejsou to ale žádní hrdinové. Zdejší osazenstvo se bude skládat z vesmírných pirátů a vyvrhelů společnosti. Slávy hodlají docílit tak, že budou plnit kontrakty. Na podrobnosti ohledně příběhu si prý ještě nějakou chvíli budeme muset počkat.

Ze základny Devil’s Gambit pak vyrážejí na rozmanité planety, které nejsou k lidem zrovna přívětivé. Abyste tento zdánlivě nesplnitelný úkol splnili, budete muset použít všechny dostupné prostředky naplno. I když si Space Punks zakládají na spolupráci v partě, která může zahrnovat až 4 hráče, tak nebude problém hrát i sólo.

Každá z postav bude mít lehce odlišný herní styl, a to hlavně díky rozmanitým schopnostem. Zatímco Finn může využívat bomby, Duke má možnost použít návnadu a odlákat tak od sebe hordy nepřátel. Není to ale jen o útočných schopnostech. Některé postavy mohou své schopnosti kombinovat či jimi posilovat spojence. Spolu se začátkem předběžného přístupu, který startuje 14. července, bude ve hře dostupná čtveřice postav. Po vyzkoušení každé z nich v tutoriálu jednu dostanete a zbytek už si musíte odemykat. Když už jich máte zpřístupněných více, tak před začátkem každé mise máte na výběr, v roli kterého vesmírného pankáče se vydáte na misi. Postupem času budou do hry přibývat i další hratelné postavy.

Vývojáři chtějí, aby hráč měl silný pocit z toho, že se někam posouvá. Proto tady bude hned několik způsobů vývoje. Každá postava má svůj level, jehož zvyšováním si odemknete nové schopnosti nebo zesílíte ty stávající. Herní styl si můžete upravit také skrz strom schopností a modifikací zbraní. Vybavení si také budete moci sami vyrábět díky součástkám, na které můžete narazit během plnění kontraktů.

Jelikož budou Space Punks looter-shooter, tak šťavnaté kořisti bude na planetách opravdu hodně. Jedním z nejdůležitějších aspektů hry je dle slov vývojářů bohatý arzenál zbraní. Od obyčejných samopalů nebo mečů se budete moci dostat až k legendárním kouskům, které si s nepřáteli poradí o poznání lépe. I když je ale hra free-to-play, tak se k žádným takovým věcem nedostanete skrz placení reálnými penězi.

Ohledně mikrotransakcí se Flying Wild Hog inspirovali u titulů jako je Path of Exile nebo League of Legends. Za prémiovou měnu tedy budete moci nakoupit pouze kosmetické doplňky. Do toho spadají skiny pro postavy, gesta, zvířátka a další drobnosti. Nebude chybět ani battle pass, který se ve free-to-play hrách stal v posledních letech velmi oblíbeným. V prvotní verzi Space Punks ale nic takového nebude dostupné. Battle pass a mikrotransakce se zpřístupní spolu s otevřenou betou, která odstartuje letos v zimě.

Jagex svoje hry místo live-service nazývá living games. Mezi ně chtějí zařadit právě i Space Punks. Význam mají tato slovní spojení docela podobný. Zkrátka chtějí vytvořit neustále se vyvíjející hru s aktivní komunitou hráčů, jako se jim to podařilo s RuneScapem. Vývojáři tedy budou brát v potaz názory komunity a hra se bude postupně rozrůstat o nový obsah. To se týká nejen nových postav, ale i nových planet nebo herních režimů. S fanoušky chtějí začít spolupracovat hned od začátku předběžného přístupu a pokračovat v tom budou i po spuštění bety.

Jak se do předběžného přístupu, který začíná 14. července dostat? Pokud nebudete mít štěstí a nezískáte klíč skrz rozdávání na sociálních sítích vývojářů, tak si budete muset zaplatit. Stačí zamířit na stránku hry na Epic Store , která by v tuto chvíli už měla být v provozu a vybrat si jeden z Founder’s Packů. Swag Pack vás vyjde na 24€. Splendor Pack pak 40€. Kromě přístupu do hry skrz tyto balíčky dostanete i několik exkluzivních kosmetických doplňků. Pokud vám to z předchozích vět nedošlo, tak Space Punks budou dostupní exkluzivně na Epic Store. To platí po dobu jednoho roku. Poté se nejspíš dostanou i na Steam.

Ohledně dalších platforem kromě PC zatím Flying Wild Hog neprozradili více. Momentálně je pro ně prioritou předběžný přístup a na konzole by se Space Punks měli dostat až v roce 2022. Které konzole to budou zatím říct nechtěli. Bylo ale potvrzeno, že hra bude podporovat cross-play a svůj postup si budete moci přenášet z platformy na platformu.

Po představení hry jsem měl možnost prohodit pár vět s art directorem Krzysztofem Kriegerem a concept artistkou Martou Polak. Vzhledem k jejich pozici v týmu byla řeč hlavně o grafické stránce Space Punks. Pojďme se tedy podívat na to, co mi nejen o ní prozradili.



Art director Krzysztof Krieger a concept artistka Marta Polak

Určitě nejsem jediný, komu Space Punks na první pohled grafikou připomněli Borderlands. Inspirovali jste se u této série?

Krzysztof: Tohle slýcháme často. Ale nebyla to úplně naše prvotní inspirace. To ve skutečnosti byli Helldivers. K Borderlands jsme se přiblížili tak nějak náhodou. V dnešní době není zrovna lehké nebýt srovnávaný s ostatními hrami. Když máte barevnější hru s tučnými okraji objektů, tak proč ne? Tohle je dobré přirovnání, přeci jen jsme v dobré společnosti.

Myslíte si, že tenhle styl plný barev a efektů sedí odlehčenému nádechu Space Punks?

Krzysztof: Určitě. Navíc to má ještě další výhodu. Tenhle styl tolik nestárne. Když máte více realistickou grafiku, tak stárne rychleji, protože se neustále vyvíjejí nové technologie. Naše hra tak zůstane svěží delší dobu. Navíc si myslím, že nám to dává větší možnosti, jak udělat postavy lépe viditelné během akce.

Pokud byste měli vybrat jednu věc ve Space Punks, která je pro hru opravdu unikátní, co by to bylo?

Krzysztof: Za mě je to synergie mezi postavami.

Marta: Po stránce hratelnosti je pro nás synergie určitě důležitým bodem, což dělá hraní více atraktivní. Pokud je to myšleno ohledně grafického stylu, je docela těžké vybrat jednu věc, protože jedna věc souvisí s tou další. Hlavním prvkem v naší stylizaci jsou tučné obrysy, protože jsme hodně ovlivněni komiksy. První věc, kterou uvidíte v komiksu, je inkoust, takže myslíme, že obrysy s pestrými barvami udělájí naši hru dobře odlišitelnou od ostatních.

V prémiovém obchodě bude jistě k dispozici celá řada skinů. Budete se držet vesmírných témat nebo v tomhle ohledu popustíte trochu více uzdu fantazii?

Krzysztof: V obchodě najdete určitě několik různých skinů. A nebudou to jen skiny. Naším hlavním záměrem v současnosti je naslouchání hráčům. Aby nám řekli, co chtějí a my určitě použijeme vše, co můžeme, z jejich zpětné vazby.

Marta: Už ve Founder’s balíčcích to nebude jen o skinech. Máme i jiné věci jak companiony, rámečky pro avatary, takže pokud si hráči budou chtít upravit hrdinu podle svého stylu, tak to bude jednoduché, protože v tomhle ohledu budeme mít hodně možností.

Hodně mluvíte o tom, že budete naslouchat komunitě. Může to dopadnout tak, že se některé z komunitních výtvorů dostanou do hry?

Krzysztof: Přesně v to doufáme. Ale musíme zvažovat několik věcí. Nejde, abychom vždycky naslouchali všemu a všem. Doufáme, že budeme mít hodně dobrých nápadů a zpětná vazba bude pro nás hodně důležitá.

Marta: Chceme mít bohatou, silnou a šťastnou komunitu. Hráči se teprve začali dozvídat o naší hře, takže doufáme, že nám s ní pomohou.

Pro Jagex jsou Space Punks první hrou, u které působí v roli vydavatele. Pomáhají vám nějak i s vývojem?

Krzysztof: Pomáhají nám i s vývojem ve spoustě ohledů. Ale nesnaží se nijak ovlivnit naše rozhodnutí o hře samotné. Mají obrovské zkušenosti s multiplayerovými hrami. V této oblasti nám pomáhají opravdu hodně.

Jaké výhody vám přináší exkluzivita na Epic Store?

Krzysztof: V první řadě nám to dává více pozornosti od hráčů. Tenhle obchod jsme uzavřeli z dobrého důvodu a jsme velmi šťastní, že jsme na Epicu. DMnožství pozornosti bude opravdu velké. Nejsem si úplně jistý, jestli je tady něco jiného, co nám Epic může dát.

Jak se váš tým vypořádal s prací z domova během pandemie?

Marta: Myslím, že to hodně záleží na každém člověku. Naše společnost se ale hodně snažila udělat nám práci co nejpohodlnější, takže jsme mohli naplno pracovat hned od začátku na home office.

Krzysztof: Z toho, co jsem slyšel, tak to nejvíc ovlivnilo některé z grafiků, protože rádi spolupracujeme. Často probíráme naši práci na setkáních, ale Hogs byli dobře připraveni na práci z domova. Jediné, co nám hodně chybělo, bylo zajít si někam po práci. Myslím, že jsme pracovali stejně plynule, jako za běžných podmínek.