Spacelanders: Hero Survival - kdo neplatí, nehraje | Recenze

Co baví Pohodová hratelnost

RPG systém

Každý run je jiný

Velká výzva

Technicky nenáročné Co vadí Může zavánět stereotypem

Ekonomický model hry

Tuna reklam nebo čekání

Skutečně drahé nákupy ve hře 6 /10 Hodnocení

Necháte si rádi pocuchat nervy a hledáte nějakou tu herní výzvu. Pak zde máme malé doporučení v podobě mobilní RPG akční záležitosti Spacelanders, které své hráče rozhodně v klidu nenechá. A důvodů je hned několik.

Výzva do kapsy

Za titulem stojí vývojářské studio Tilting Point, které je podepsáno přibližně pod desítkou dalších mobilních kousků dostupných v obchodě Google. Nejedná se o nikterak zásadní hry, každopádně za zmínku stojí například Narcos: Cartel Wars nebo Spongebob: Krusty Cook-Off, které představují koketování se známými značkami. V tomto případě se však jedná o pohodové a oddychové tituly, u kterých zahození mobilního zařízení rozhodně nehrozí.



Dostupné je velké množství herních možností

To Spacelanders je trochu jiná káva. Na první pohled se jedná o docela primitivní RPG akční hru s rogue-like prvky, postupné pronikaní o odhazování obalu však odhaluje poměrně komplexní záležitost, kterou můžeme počítat klidně i na desítky hodin.

Budete postupně procházet jednotlivými levely, které je vždy nutné zvládnout na jeden jediný run bez možnosti checkpointu. A nejedná se vůbec o lehkou záležitost ke kávičce. Na tuto poměrně nemilosrdnou hratelnost vývojáři naroubovali poměrně robustní systém vylepšování, upgradování, nakupování a levelování, který v počátku dokáže zamotat hlavu, přesto je však funkční a zaručuje pozvolný postup.

Hráč je stále a dokola vrhán na začátek konkrétního levelu a prochází danou úroveň do momentu, než zemře

Princip hratelnosti je tak jednoduchý. Hráč je stále a dokola vrhán na začátek konkrétního levelu a prochází danou úroveň do momentu, než zemře. Během konkrétního runu posbírá nějaké ty herní penízky a cenné suroviny, které následně může použít pro postupné vylepšování vlastní postavy. Celý tento proces je potom uskutečňován na obrovské základně v tzv. Alpha City. Zde je několik klíčových středisek, které je opět nutné neustále vylepšovat, produkovat další zdroje, levelovat apod. Celý systém je poměrně rozsáhlý a propletený do jednoho velkého chumlu. Je však třeba upozornit, že jde spíše o otázku zvyku a netrvá úplně dlouho, než celý tento mechanismus prohlédnete a budete se soustředit jen na klíčové činnosti.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

To hlavní se totiž odehrává na bojišti, v částečně procedurálně generovaných úrovních. Tohle spojení je možná trochu odvážné a hodilo by se spíše říci procedurálně generovaná herní mapa, která pokaždé vypadá trochu jinak, alespoň tedy co se uspořádání jednotlivých místností týče. Během každého jednotlivého průchodu hráč začíná s levelem 1, každý další pokrok je doprovázen volbou speciální schopnosti, která zůstává po dobu konkrétního runu.



Estetika hry působí spíše skromně

Po smrti následuje neoblíbený restart a návrat k levelu jedna. Co však zůstává, je celkový level postavy a používaného vybavení. Tím je tak zajištěn postupný postup. V praxi to vypadá tak, že hráč sice začíná neustále dokola, k dispozici mu však je stále větší množství zdraví a o něco lepší vybavení. O zbytek se už musí postarat během svého runu. A tak trochu doufat v to, že padnou nějaká ta slušná vylepšení v podobě odrážecích kulek či boostu poškození. K tomu je třeba přičíst nejrůznější kola štěstí a či souboje s bossy a máme zde poměrně zábavnou rogue-like záležitost určenou pro mobilní telefony.

Tím nejzásadnějším problémem je systém monetizace, který poměrně slušný herní základ posílá do kytek

Jenže, stejně jako má každá mince dvě strany, i Spacelanders není jen povedenou akční RPG hrou. Tím nejzásadnějším problémem je systém monetizace, který poměrně slušný herní základ posílá do kytek. Vývojáři totiž využívají slabostí hráčů až nechutným způsobem. Jako by snad nejdříve vznikl ekonomický model a na něho teprve byla vyvíjena hra.

Jak zabít dobrou hru

Téměř všechny činnosti, které zajišťují byť jen pozvolný progres hrou, jsou totiž obaleny tunami reklam či výzvou k investování skutečných peněz. A zmiňovaný nátlak je skutečně enormní. Tak namátkou tu máme neoblíbené herní body, které limitují počet jednotlivých pokusů. Chceš hrát dále? Zaplať nebo koukni na reklamu. Rádi byste si urychlili vývoj a tím se posunuli o kousek dále? Zaplaťte nebo shlédněte reklamu. A co takhle nový upgrade zbraně? Jasně, je to na vás.



Snadné ovládání, ale vysoká obtížnost je pro hru typická

Vývojáři maximálně využili situace a svůj návykový produkt zabalili do jednoho velkého virtuálního tržiště plného stovek reklam a nákupů v aplikaci. A ceny nejsou zrovna malé. Herní postava za 999 Kč? Kde to jsme! Jasně, lze se obejít i bez toho, ale budete neustále přešlapovat na místě a pokrok bude opravdu minimální. A to je vážně škoda. Přitom jde o tak zábavnou a návykovou hru typu „ještě jeden pokus a jdu spát“.

Vše navíc funguje i z technického hlediska. Titul je poměrně nenáročný a díky jednoduché a výrazně stylizované estetice se s problémy příliš hráčů potýkat nebude. Ovládání je nezvykle koncipováno na výšku, celkové hratelnosti to ale rozhodně sluší. Důležité zmínit, že u postavy ovládáte pouze pohyb vpřed a do strany, střelba je zajišťována automaticky. Jde tak o záležitost jednoho prstu. I tak se ale jedná o poměrně těžkou záležitost se strašákem permanentní smrti. Titul jsme recenzovali na mobilním telefonu Samsung A52 5G, který se ani po několikahodinovém drancování nestačil zapotit. Oproti tomu v redakci jsme se při hraní zapotili slušně, a to nejen při samotném hraní. Díky konceptu hry se titul skvěle hodí i na menší displeje, iPhone 12 Mini měl ze hry velkou radost.

Verdikt Spacelanders je po stránce hratelnosti výtečná návyková hra do kapsy, která prověří nejen váš postřeh, ale zejména trpělivost. Ocenit musíme pohodové ovládání, efektivní přestřelky, tuhou obtížnost a celkový systém vylepšování či RPG prvků. Bohužel celkový zážitek kazí tuna reklam a ekonomická politika hry. Kdo neplatí, ten čeká a kouká na reklamy. Výsledné hodnocení je tak poměrně svízelný úkol. Za samotnou hru udělujeme solidních 9. Díky zmíněnému podrazu okolo je však výsledná známka sotva průměrná a s velkým vykřičníkem! Jak jinak hodnotit hru, která neumožňuje hráčům plynulý postup a je spíše obalem pro jeden velký obchod.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 a iPhone 12 Mini. Za zapůjčení zařízení děkujeme obchodu Smarty.