Spárování mechaniky se Slim verzí PlayStationu 5 bude vyžadovat připojení k internetu

Štíhlejší verze konzole PlayStation 5, ke který můžete, ale nemusíte mít připojenou mechaniku, byla představena před pár týdny a do obchodů v USA a Japonsku by měla dorazit už v průběhu listopadu. Ještě předtím se na veřejnost dostaly snímky balení, ve kterém je společně s touto verzí PS5 i Call of Duty: Modern Warfare III. Z původního úniku o tomto bundlu se ale rozvinulo ještě něco jiného. Na krabici je také napsané, že ke spárování konzole a mechaniky bude potřeba internetové připojení.

Na X na to upozornil účet Does it play?, za kterým stojí stejnojmenná organizace zabývající se zachováváním her. Rázně se proti tomuto řešení ohradil a přímo uvádí, že je něco takového nepřijatelné. Běžný uživatel si nejspíš řekne, že to přece není žádné drama vzhledem k tomu, že internet má dnes už téměř každý. Na druhou stranu nám ale moc hlava nebere, proč by zrovna na tohle bylo nutné mít internetové připojení.

Z popisku na krabici to vyznívá tak, že internet budete potřebovat jen k prvotnímu spárování, ale není jasné, jak to bude při opětovném připojování mechaniky. Ze strany Sony zatím nepřišel žádný komentář a je docela pravděpodobné, že si na něj ještě nějakou chvíli počkáme. Přeci jen se neděje často, že by se tato společnost vyjadřovala k věcem, které se dostaly na veřejnost neoficiální cestou.

Zdroj: Game Informer