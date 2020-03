Spekulace z pokračování Spider-Mana lákají na Venoma a nové technologie

V sekci Redditu s herními informacemi a úniky se objevila zajímavá spekulace o tom, že by v pokračování úspěšného Spider-Mana od Insomniacu mohl hlavní roli sehrát Venom. Podle dosavadních informací se hra má odhalit v průběhu letošního léta a být opět čistě single-playerovou záležitostí, která tentokrát půjde ruku v ruce s uvedením nové generace konzolí na trh. Pokud je toto datum vydání pravdivé, je velmi pravděpodobné, že by se podobný únik informací mohl objevit a být podložený, do oznámení by totiž už nemohlo být daleko. Otázkou je, jestli na původních plánech nemůže udělat pořádnou čáru přes rozpočet koronavirus.

V pokračování dobrodružství pavoučího muže bychom se měli dočkat několika novinek v podobě přepracovaných mechanik. Nejvíce se mluví o výrazné změně v systému houpání v ulicích, který by mohl mít až tři různé varianty. Jednu založenou na reálnější fyzice, druhou režim potom o něco více arkádový a třetí by měl být mixem mezi obojím. K Manhattanu se pak přidá také Queens a Brooklyn. Podle spekulací o samotné hlavní záporné postavě se dočkáme netradičního pojetí Venoma, který tentokrát bude pod svým symbiontem skrývat Harryho Osborna. Chybět by neměli ani Carnage a Misterio. Zatím však jde pouze o údajný únik informací a vývojáři nic z nich nepotvrdili. Je tak třeba tuto eventualitu brát s rezervou.

První Spider-Man vyšel v roce 2018 a dočkal se obrovských prodejních úspěchů a měl nejlepší start ze všech exkluzivních titulů PlayStationu v historii. Celkem se už na své sítí Spidey přehoupnul přes deset milionů prodaných kopií.