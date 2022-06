Spellbreak příští rok zavře své brány. Jeho tvůrce odkoupil Blizzard. Budou se podílet na vývoji World of Warcraft

Kouzelnický battle royale vyšel před 2 lety v plné verzi a ještě dlouho předtím běžel v předběžném přístupu. Příští rok se s ním ale hráči budou muset rozloučit.

Studio Proletariat vytvořilo kouzelnický battle royale a doposud bylo nezávislým studiem. To se ale změní. Servery jejich hry se uzavřou během příštího roku a vývojáři přejdou pod společnost Blizzard. Více než 100 zaměstnanců se bude podílet na tvorbě obsahu pro World of Warcraft. Pomáhat budou už s datadiskem Dragonflight, která by měla vyjít na konci letošního roku.

"Po více než 4 letech elementální magie a kombinací kouzel jsme se rozhodli, že ukončujeme vývoj Spellbreaku. Děkujeme milionům hráčů, kteří navštěvovali Hollow Lands od roku 2018. Byla to úžasná cesta," uvádí v oficiálním oznámení vývojáři. "Naše vize byla vytvořit svěží multiplayerovou kouzelnickou akční hru s nevšedním pohybem a upravitelnými třídami, což by dalo hráčům šanci vypustit svého vnitřního kouzelníka."

Proletariat tak následuje kroky studia Vicarious Visions, které je už nyní také součástí Blizzardu a dnes ho najdete pod jménem Blizzard Albany. Je docela možné, že i v tomhle případě se jméno studia s akvizicí změní.

