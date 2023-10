„Spider-Man 3 by mohl být epický,“ říká kreativní ředitel. Prostor může dostat i Venom ve vlastním pokračování

Pokračování herního Spider-Mana je stále žhavou novinkou, která si v naší recenzi odnesla velmi slušné hodnocení. Jen pár dní po oficiálním vydání se objevují první náznaky toho, kam by mohla série směřovat dál. Samozřejmě od oznamování DLC, spin-offu či rovnou pokračování je ještě daleko. V podcastu webu Gamespot už nyní ale Bryan Intihar, který figuruje na pozici kreativního ředitele projektu, odpověděl na otázku týkající se třetího dílu. „Jestli je Spider-Man 1 a Miles Morales tím, čím byl [filmový] Iron Man a Spider-Man 2 je jako Civil War, kam by logicky vedly naše kroky? Myslím, že by to mohlo být opravdu epické. Ale uvidíme, jak se to vyvrbí.“

Jistě vám neuniklo, že jedním z hlavních záporáků nového Spider-Mana je velmi oblíbený Venom. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby i tato postava dostala prostor navíc, ve kterém by se mohl rozvinout její antihrdinský potenciál. Na otázku toho, jestli bychom se mohli v budoucnu dočkat spin-offu s Venomem, odpovídal režisér příběhu Jon Paquette. "Soustředíme se na Spider-Mana 2 a nyní čekáme, co na něj řeknout fanoušci. Budeme naslouchat fanouškům a sami sebe se zeptáme 'Dobře, co fanoušci opravdu chtějí?'“ Ještě předtím, než dojde na oznamování nových plánu, si chce ale celý tým dát zaslouženou dovolenou.

Ať už to nakonec bude jakkoliv, po dohrání máme docela dobrou představu o dalších směrech, kterými by se herní Spider-Man mohl vydat. Insomniac si nechal otevřených rovnou několik cest. Samozřejmě nebudeme konkrétně prozrazovat detaily, ale každý fanoušek pavoučího muže bude jistě nadšený z jakékoliv z nich.

Ještě před Spider-Manem by nicméně mohlo dojít k vydání již oznámeného Marvel's Wolverine. Z něj jsme zatím viděli jen krátký teaser před dvěma lety. Insomniac tuto generaci zatím ani jednou nezklamal, takže i tahle jejich novinka bude jednou z nejvyhlíženějších na budoucích akcích PlayStationu.