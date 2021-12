Spider-Man a Mary Jane z nového filmu samozřejmě nevynechají ani Fortnite

Fortnite nemůže obejít stranou žádnou velkou událost zábavního průmyslu a premiéra filmu Spider-Man: No Way Home mezi ně rozhodně patří. Nelze se tak divit, že Epic oznámil exkluzivní skiny pro Spider-Mana a Mary Jane, které dorazily do hry.

Fortnite Chapter 3 odhalena. Dostaneme nový ostrov, režimy a Spider-Mana

Kromě vzhledu z filmu se můžete těšit také na přidaný emote, kterým sundáte a zase nandáte svou masku. Kromě klasického obleku dostanete možnost si pořídit i černo-zlatý, který byl k vidění v posledním traileru. Všechno je pak součástí velkého zimního eventu Winterfest 2021.

Kromě marveláckého balíčku dostanete také různé dárečky napříč dvěma týdny svátků.