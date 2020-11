Spider-Man: Miles Morales - skvělý start nové generace | Recenze

Co baví Chytlavý příběh

Zábavnější hratelnost

Skvělé souboje

Vypiplaná grafika Co vadí Délka příběhu 9 /10 Hodnocení

Marvel's Spider-Man z roku 2018 patří nejen mezi jedny z nejlepších superhrdinských her moderní doby, ale také mezi nejlepší hry s pavoučím mužem vůbec. Studio Insomniac naservírovalo fanouškům dojemný a osobní příběh Petera Parkera a jeho boj s těmi největšími zloduchy univerza.

Marvel's Spider-Man: komiksárna za všechny prachy (recenze)

Také jsme dostali příslib nového světa, který se teprve začíná rozrůstat a jako důkaz v letošním roce uvedli vývojáři novou generaci konzole Playstation také vlastním spin-offem. Ten se soustředí na další populární postavu, která si oblekla těsné trenky spideyho - Milese Moralese. A světe div se, je to ještě lepší hra, než ve kterou jsme doufali.

Vánoce jsou tady

Příběh navazuje nějakou dobu po posledním příběhovém DLC k původnímu Spider-Manovi, ve kterém Milese kousl radioaktivní pavouk a on získal podobné schopnosti jako Peter. Spolu s ním také již pilně trénuje napříč ulicemi New Yorku, aby byl důstojným Spider-Manem a získal více zkušeností. Peter však musí spolu s MJ vyrazit za prací mimo město a Miles tak musí převzít na sebe zodpovědnost nad městem a bezpečím obyvatel.



Je radost jen tak poletovat po New Yorku a vyhledávat výzvy

Samozřejmě nic nemůže být tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, jelikož se Miles začíná pomalu ale jistě rozepínat mezi tím, aby pomohl své matce na cestě za pozicí starostky města, a přitom se zaměřil na podivně narůstající nepokoje a válku mezi korporací Roxxon Energy a technologicky vyspělou skupinkou teroristů jménem Underground pod vedením tajemné postavy Tinkerer.



Miles se tradičně zaplete do pořádného chumlu problémů

Vše se neuvěřitelně zamotá, když se příběhové zvraty navzájem proplétají a Miles se dostává přímo do centra dění. Příběh vám vystačí na cca 7 hodin hraní, ale osobně mi přišel mnohem osobnější a stejně emotivní, jako ten původní. Insomniac skvěle hraje na efekt i emoce hráče a ten se tak nenudí jedinou minutu. O naprosto epickém finále a pomrknutí po plnohodnotném druhém dílu ani nemluvě.

Konečně živý New York

Velkou pochvalu si zaslouží vylepšená hratelnost a celkově herní struktura. Vůbec Insomniac zcela zjevně zapracoval téměř na všem a všechny herní aspekty se zdají být dotažené, více vypiplané nebo jednoduše obohacené, z čehož vychází mnohem celistvější hra. Město nyní opravdu žije, je plné lidí a dění a kromě náhodných zločinů, které známe z minula se obohatilo mnohem více i nepovinnými misemi.



Kromě soubojů budete muset občas i zapojit mozek

Ty mají své vlastní mini příběhy, ať už jde o obyčejné selfíčko s fanynkou, honění holubů po střechách nebo mnohem komplexnější operace gangů v ulicích, konečně máte pocit, že to vše má smysl a zapadá do celkového příběhu a atmosféry. Naprosto vše, co ve hře děláte vás navíc odměňuje žetony a další herní měnou, za kterou si odemykáte nové obleky, vybavení a vychytávky. Zde se nic nezměnilo a struktura je velmi podobná původní hře.



Souboje jsou akční, intenzivní a zcela ve vaší režii

Solidní proměnou prošel také systém soubojů a celkově animace a pohyby. Miles má svůj vlastní nezaměnitelný styl, ať už mluvíme o frajeřinkách během houpání na pavučinách nebo bitkách. Přidána byla spousta animací a pohyby nyní vypadají plynuleji a přirozeněji. Miles navíc disponuje vlastními unikátními schopnostmi, spojenými s výboji elektřiny, které rostou spolu s ním a v závěrečných fázích hry si budete připadat jako solidní Flash.

Potěší také nové typy nepřátel, ať už z dílny gangu Underground s jejich futuristickými zbraněmi, nebo od společnosti Roxxon, kde vám ozbrojené jednotky dokážou docela solidně zavařit. Nechybí ani několik soubojů s bossy.

Prezentace na jedničku

Největší radost jsem měl především z toho, jak všechno do sebe zapadá a tak nějak přirozeně odsejpá. Příběh je zajímavý, postavy sympatické, souboje zábavné a pobíhání po zasněženém městě nikdy neomrzí. Po dokončení příběhu samozřejmě máte možnost odemykat vše zbylé a jen tak si užívat různé výzvy a mise. Rozhodně doporučuji dodělat si kočičí misi a pobíhat po městě s kočičákem v batohu.



Tinkerer není jediným záporákem hry, je ale nejzajímavějším

Miles Morales je mimo jiné jedním z prvních titulů na konzoli PS5 a pokud jej budete hrát právě na ni, čeká vás opravdu šmakoidní podívaná. Grafika je jedním slovem nádherná. Město je živé, plné aut a lidí, sníh zaplňuje obrazovku a pouliční lampy hází všude jemné světlo. Ray tracing se předvádí v plné parádě a prosluněné mrakodrapy či kaluže na ulicích dávají městu zcela nový rozměr. Bez debaty se jedná o jednu z nejlépe vypadajících konzolových her současnosti a korunku všemu nasazují skvělé filmečky a filmový náboj celkově. Ten Insomniac prostě umí.



Audiovizuální zpracování je na špičkové úrovni, na PS5 především

Jako vždy se o hudební podkres postaral John Paesano, který geniálně doplňuje dění na obrazovce a jeho soundtrack si opět rádi uložíte i mimo hru. Audiovizuální prezentace se zkrátka povedla na jedničku.