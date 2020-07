Spider-Man: Miles Morales bude možná obsahovat vylepšenou původní hru

Tato zpráva pochází z nejnovějšího vydání časopisu Game Informer a všiml si jí uživatel Redditu se jménem 77good123. Ten na svůj profil nahrál citaci obsaženou ve zmíněném časopisu, která zní „Miles Morales nebude tradiční pokračování, protože přichází v balíčku s remasterovanou verzí původní hry Marvel's Spider-Man, která plně využije hardware PS5,"

Mohlo by to tedy znamenat, že hra bude obsahovat vylepšenou verzi celé původní hry z PS4. Ono sama společnost Sony vlastně neuvedla na pravou míru to, jestli Miles Morales vyjde i s původní hrou nebo ne. Řekla jen to, že to bude zcela nový příběh nového hrdiny, ale ve stejném městě a jako samostatný titul. Je docela dost možné, že to celé bylo jenom plánem společnosti Sony a celá věc bude zanedlouho oficiálně oznámená. Druhou možností také může být to, že Game Informer mohlo zmást špatně formulované prohlášení, které učinil výkonný pracovník Sony.