Miles Morales dostal nový oblek a technologii svalové deformace

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales už mají možná většina hráčů dávno za sebou, Insomniac však stále má co vylepšovat. V nejnovější aktualizaci do hry dorazil zbrusu nový oblek, ale mnohem větší zájem vzbudila nově využitá technologie.

Jde totiž o realistickou svalovou deformaci, která bude samozřejmě k mání pouze na PS5 verzi hry a u vybraných obleků. A o co konkrétně jde? Nová technologie umožní realistickou simulaci pohybu svalů a celkově těla hlavního hrdiny v obleku a oblečení. Na vybraných oblecích tedy budou i z vnější strany vidět pohyby jednotlivých svalů tak, jak by to bylo i v reálu.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se v uplynulém roce stal hitem platformy Playstation a do dnešního dne prodal přes 4 miliony kopií, což je na malou exkluzivitu solidní číslo. Toto číslo obsahuje jak PS4 tak PS5 verzi hry.