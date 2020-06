Spider-Man: Miles Morales není nový díl, jde pouze o rozšíření

Spider-Man: Miles Morales je rozšířením Spider-Mana od Insomniacu, ne jeho pokračováním. Tak zní objasnění situace, kdy se většina lidí myslela, že jde o nový díl hry. Vysvětlení podal výkonný viceprezident a vedoucí evropského byznysu Playstationu Simon Rutter. "Myslím, že byste to mohli označit jako expanzi a vylepšení původní hry. Je zde velmi podstatná změna v podobě Milese Moralese, což je ten rozšiřující prvek a zároveň je zde spousta vylepšení hry samotné, enginu a přidávají se také některé funkce, které umožní právě technologie Playstationu 5," prozradil Rutter.

Zní to tedy tak, že na PS5 si budou moci hráči užít Spider-Mana s řadou úprav, které by mu měly dodat next-gen pocit a nabídnout tak ještě lepší zážitek. Jaká přesně ale daná vylepšení budou a zda půjde o kompletní remaster nebo třeba jenom přidání určitých grafických funkcí, to si zatím netroufáme hádat. Není vyloučena ani možnost, že půjde o takzvané standalone rozšíření, které je možné hrát i bez původní hry. Sony má ještě hodně otázek, které je třeba zodpovědět. Snad se toho dočkáme co nejdříve.

Spider-Man: Miles Morales vyjde koncem letošního roku na PS5. Zda bude dostupný i na PS4 zatím zůstává otázkou, ale vzhledem k důrazu kladenému na PS5 funkce je možné, že odcházející generace se již tohoto rozšíření nedočká.