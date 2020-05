Spider-Man se možná objeví jako červnová hra zdarma pro majitele PS Plus

Je docela dost možné, že příští měsíc bude hrou zdarma pro předplatitele PlayStation Plus akční hit Spider-Man. Standardní edice od Insomniac Games totiž byla spatřena jako „Zdarma" na britském PS Store, a právě to napovídá, že se bude jednat o další zpřístupněnou hru díky PlayStation Plus.

Zvláštní ale je, že Sony se prozatím nijak nevyjádřilo, tudíž se zatím raději zdržíme radování, aby se nakonec nejednalo o závadu obchodu PlayStation Store.

Spider-Man byl vydán v roce 2018 a dva týdny poté byl nejprodávanější britskou hrou. Tato exkluzivní pecka pro PS4 byla také letos nejrychleji prodávanou hrou Velké Británie.