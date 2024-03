Špionážní RPG Alpha Protocol po pěti letech vstalo z hrobu. Na GOGu vyšlo ve vylepšené verzi a s češtinou

Alpha Protocol se v roce 2019 zařadil na početný seznam her, které musely zmizet z digitálních obchodů, protože jim vypršela licenční práva na některou ze součástí, v tomto případě hudby. Pět let tak toto RPG bylo limbu a hrát jej mohli jen vlastníci fyzických disků, majitelé již zakoupených kopií a piráti. Po pěti letech si však Alpha Protocol opět můžete koupit.

Na PC totiž díky spolupráci Segy, tvůrčího studia Obsidian a CD Projektu hra znovu vyšla. Tentokrát je dostupná na GOGu, kde kopie bez ochran DRM vyjde na 20 eur, ale momentálně je až do 3. dubna v akci za 18 eur.

Hra z roku 2010 je k dispozici i s českými titulky, které původní hra měla, ale například ze Steamu následně zmizely. Vrátila se kompletní původní hudba. Poprvé přibyla podpora achievementů a cloudového ukládání, což bylo dříve dostupné jen na konzolích.

Alpha Protocol pak podporuje moderní gamepady z Xboxu One a Series, PS4, PS5 a Switche, což se bude hodit, protože původní ovládání na myši a klávesnici nebylo moc dobré. Nově vydaná verze má navíc lépe běžet na moderních operačních systémech (čti Windows 10 a 11).

„Věrnost má svou cenu a nikdo to neví lépe než agent Michael Thorton. Talentovaný mladý agent, kterého vláda zavrhla, je jediným, kdo má informace potřebné k zastavení hrozící mezinárodní katastrofy. Aby to dokázal, musí se odříznout od lidí, které přísahal chránit. Hráči určují, jak dosáhnout různých cílů, a rozhodnutí a činy učiněné v každé misi nakonec změní typ tajného agenta, kterým se Michael Thorton stane. Každé rozhodnutí, které hráč v roli Michaela Thortona učiní, bude mít důsledky pro jeho budoucnost a osud světa,“ tak zní anotace čtrnáct let staré hry připomínající mix Mass Effectu a Metal Gearu.

Jde o třetí hru studia Obsidian, které se specializuje na ukecané RPG, kde se větví příběh a každé rozhodnutí vás nasměruje k jinému konci. Zároveň je to jejich prvotinu, pokud jde o novou značku. Jejich první dvě hry byly pokračování sérií založenými Biowarem, tedy Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords a Neverwinter Nights 2.

Alpha Protocol nedostál věhlasu předchozích her studia, na Metacritic má průměrnou známku od profesionálních recenzentů jen 63 %. Ale hráči byli spokojenější (72 %) a dodnes jsou mezi nimi takoví, kteří na kvality hry přísahají i přes hloupou AI a horší technický stav. Hru jsme před 14 let recenzovali na Doupěti, jehož dobovou recenzi za 6/10 si můžete přečíst zde.