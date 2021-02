Sportovní hry v propadlišti dějin, které nám chybí | Speciál

Pak už ale dorazily hry, které měly přímo olympijské licence. A nebyla to pouze atletika a podobné sporty. Dočkali jsme se letních i zimních olympijských her. Hry s olympijskou tématikou se dočkaly úspěchů především mezi hráči, kteří si je zamilovali. Kriticky zpravidla příliš oceňované nebyly. Přece jenom byly jejich principy většinu času na stejné brdo a nešlo o zvláště unikátní herní kousky. I přesto si alespoň v mém srdci našly tyto hry svoje speciální místo a i dnes si na ně poměrně často zavzpomínám. Především bych asi zmínil Atény 2004, které pro mne byly ze sportovního hlediska v reálném životě i z hlediska zábavnosti tím nejlepším ze svojí doby. Doposud poslední olympijskou hrou, která se snažila o realistický zážitek byl Londýn 2012, který později ještě následovalo Tokio 2020, ale to už hrálo na arkádovou notu.

Asi každý z nás má ve svém životě pro něco slabost. Já od malička miluji sport. Miluji hry. A tím pádem tuplovaně zbožňuji sportovní hry. Jako malý kluk jsem si jich mohl užít opravdu dosyta. Hrál jsem vážně cokoliv. Od golfu, přes kriket až po klasiku jako fotbal či hokej. Adaptací oblíbených a vlastně i nepříliš populárních sportovních disciplín byla hromada a někteří se dokonce pouštěli do opravdu neotřelých pokusů o adaptaci rozmanitých sportů. Ach, to byly časy. Nyní už ale tak působivé mnohé sportovní hry nejsou a i některé doposud žijící hry, série či sporty ve videohrách pomalu ale jistě umírají. Berte tedy tento výčet jako takový můj malý výlet do minulosti a postesk nad tím, že velké sportovní hry vlastně postupem času vytlačily ty menší. Jestli patříte mezi sportovní nadšence, dost možná si na některé také vzpomenete.

Empire of Sports

Když už jsme se pohybovali kolem her, které nabízely rozmanitou nabídku sportů, pojďme se podívat také na méně známy kousek, kterým je Empire of Sports. Hra, kterou by šlo označit za sportovní RPG přišla s poměrně zajímavou myšlenkou a stala se ve světě dost populární na to, aby se udržela pár let při životě i při free to play modelu. Empire of Sports bylo totiž možné hrát zdarma a příjmy tak plynuly především z mikrotransakcí.

I jakožto neplatící hráči jste si ovšem mohli užít spoustu zábavy a na výběr bylo ze spousty zcela odlišných disciplín. Mohli jste se vrhnout na tenisové kurty, zasněžené sjezdovky alpského lyžování, nebo třeba zabojovat na basketbalové palubovce. Pro každou z disciplín jste odemykali strom dovedností a učili se nové vychytávky, které pomáhaly ve hře. Empire of Sports rozhodně nesázelo na realistické pojetí, spíše naopak šlo o velmi arkádový styl sportování, který byl pro mnohé hráče lépe stravitelný a nabízel větší možnosti co se týče stromu dovedností. Své servery nakonec hra definitivně vypnula v roce 2016.

Football Superstars

Football Superstars je další hrou, která je v podstatě takovým sportovním RPG. Hráč začíná jako obyčejný čutálista, který si sem tam zajde zakopat do haly a snaží se zlepšovat své dovednosti. Jak se mu dařilo levelovat, postupně se odemykaly další možnosti a mohli jste si zahrát i na velkém hřišti, které zkrášlovalo rozlehlý stadion. Ovládání bylo celkem prosté a defaultně kombinovalo myš a klávesnici. Díky nutnosti velké přesnosti se hráči nemuseli vůbec bát jednotvárnosti, protože každá situace byla unikátní.

Vznikaly národní týmy, kluby a hrály se prestižní soutěže, do nichž mohli naskočit pouze ti nejlepší. Kromě fotbalu zde byla k dispozici i sociální složka hry, která nabízela kontakt s ostatními hráči vašeho týmu, možnost zajít si třeba do baru nebo si skočit zatrénovat proti náhodným hráčům. Velkou výhodou bylo, že na to, abyste si kopli, nebylo nutné sehnat jedenáct hráčů na každé straně. Dalo se hrát i v jiných počtech a komunita navíc byla poměrně férová, takže když jednomu týmu chyběl hráč, druhá strana často vyrovnala počet tím, že se jeden z hráčů postavil do outu.



Football Superstars neohromilo grafikou ani skvělou hratelností, hra však měla své kouzlo

Jedním z důvodů nedávného zániku je dost možná to, že například série FIFA postupně začala tlačit na pilu s režimem Pro Clubs, který sice nestavěl na "RPG" složce s otevřeným světem, ale přinášel fotbalovým fanouškům dobře známou hratelnost a možnost utkávat se s velkou komunitou, postupovat divizemi a prožívat každý rok něčeho nového. Tomu stagnující hra bez rostoucí komunity mohla jenom těžko dlouhodobě konkurovat.