Správcem vojenské nemocnice se staneme v lednu. War Hospital nám předvede hrůzy první světové války

Polské studio Brave Lamb připravuje svoji novinku už pár let a podle dřívějších plánů jsme si ji měli zahrát ještě letos. To nakonec nevyjde, ale na War Hospital přece jenom nebudeme muset čekat příliš dlouho. S kratičkým trailerem tvůrci oznámili, že vydání připadá na 11. ledna příštího roku. Platí to pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Tycoonů v minulosti vznikla celá řada, ale většinou se jejich náplň nesla ve veselejším duchu. Ve War Hospital ale moc radosti nenajdete, protože se stanete správcem vojenské nemocnice v dobách první světové války. Nepůjde jen o to, abyste měli dostatek místa pro uložení všech raněných. Rozhodovat budete do detailu o všem a dojde i na momenty, kdy budete některému z vojáků muset dát přednost před druhým, protože zdrojů zkrátka není nekonečno.

Tyto události uvidíme z pohledu majora Henryho Wellse, který se staví do čela vojenské nemocnice ve fiktivním městě na severu Francie. S každým dalším pokrokem se objevují další nečekané problémy, které se nutně nemusejí týkat jen raněných. Důležité je také postarat se dobře i o personál.