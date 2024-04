Square Enix by rád zakončil předělávku Final Fantasy VII za 3 roky. Třetí část už má hotový příběh

Druhý díl kompletního remaku Final Fantasy VII vyšel teprve v únoru, fanoušci ale už netrpělivě vyhlížejí jeho třetí a zároveň poslední část. Je jasné, že si na něj budeme ještě pár let muset počkat. Díky knize Final Fantasy VII Remake Ultimania a jejímu překladu od influencerky Audrey máme alespoň konkrétnější představu o období jejího vydání. Square Enix by prý rád vydal zakončení předělávky do tří let. Za stejnou dobu ostatně vznikl i Rebirth.

Tecuja Nomura, který zastává pozici kreativního ředitele, také uvedl, že příběh pro třetí část už je v tuto chvíli hotový. Možná si říkáte, že to je přece jasné vzhledem k tomu, že jde o předělávku. Remake se ale od originálu v některých věcech výrazně liší, což musí reflektovat i jeho vývoj ve třetím díle. V blízké budoucnosti by se prý mohlo začít s nahráváním dabingu.

Producent Jošinori Kitase si pak pro závěrečnou část měl přichystat cosi velice důležitého, co v originálu nebylo. Nyní přemýšlí nad tím, jak to záhadné "něco" do hry implementovat. Nomura dodává, že pokud se jim to podaří zpracovat správně, hráči budou šťastní. Ještě je ale příliš brzy na odhalování jakýchkoliv konkrétních detailů.