Square Enix chystá herní Guardians of the Galaxy z rukou Eidosu

Nečekali jsme to, ale největší překvapení letošní E3 přinesl Square Enix. Z ničeho nic byla oznámena hra podle Strážců Galaxie a vypadá zatracené dobře. Bude se jednat o singleplayerové akční RPG. Ačkoli hratelnost je hodně akční, svému týmu budete moci zadávat příkazy jako například v Dragon Age.

Gameplay záběry také ukázaly typický "urážlivý" humor nebo naštvaného Rocketa. Zkrátka se zdá, že tým ví, co si fanoušci od Strážců Galaxie přejí. Nicméně je samozřejmě otázkou, zda plná hra bude vypadat stejně dobře, jako ukázky na E3.

Marvel's Guardians of the Galaxy vyjdou 23. října tohoto roku na Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5 a PC.