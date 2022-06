Square Enix dělá na další hře z univerza Just Cause

Zpráva investorům odhaluje pokračování. To je ale zatím vše, co je známé.

Na portálu ResetEra se objevila čerstvá zpráva investorům vydavatele Square Enix, ve které společnost zmiňuje finanční výsledky a celou řadu her. Jednou z nich je také populární akční série Just Cause, která v tuto chvíli má 4 díly. A nyní to vypadá, že se chystá další.

Bohužel vydavatel pouze zmiňuje, že se chystá další hra série, ale již není známé, zda nejde o spin-off nebo mobilní verzi. Jediné, s čím tedy v tuto chvíli můžeme pracovat je fakt, že další hra s Ricem je na cestě. Počkejme si.