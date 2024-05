Square Enix mění strategii. Své nové hry bude vydávat na všechny hlavní platformy. Exkluzivity se nevyplácí

Poslední roky jasně ukazují, že exkluzivní hry v dnešní době už nejsou tak důležité, jako tomu bylo dříve. Xbox své dvorní tituly vypouští na PC už několik let a podobně to praktikuje i PlayStation, který s dalšími platformami čeká pár let po vydání na vlastní konzoli. Jediný, kdo se nevzdává, je Nintendo a nevypadá to, že by se v jeho strategii něco mělo měnit. To ovšem není případ vydavatelství Square Enix, které dlouhou dobu drželo své hry hlavně na PlayStationu a PC. V budoucnu jejich novinky uvidíme kromě těchto platforem také na Xboxu a Nintendu.

Nová strategie přichází jako součást byznysového plánu, který společnost odhalila veřejnosti v rámci poslední finanční zprávy. V příštích třech letech nastane fáze, kterou nazývají Reboots and Awakens, tedy Restarty a probuzení. To jasně napovídá tomu, že se v budoucnu chtějí vracet ke svým starším značkám, které už jsme několik let na herním trhu neviděli. Zároveň je ale jedním z pilířů právě i strategie zaměřená na multiplatformní vydávání her. Přímo uvádějí, že "Square Enix bude agresivně prosazovat multiplatformní strategii, která zahrnuje platformy Nintenda, PlayStastionu, Xboxu a PC".

Dalším bodem úspěchu je podle Square Enixu kvalita na úkor kvantity, s čímž musíme souhlasit. Raději si zahrajeme menší množství her s vyšší kvalitou, než abychom tady měli každou chvíli podprůměrnou novinku. Zrovna toto vydavatelství nepatří mezi ty, které vypouští do světa nové hry jako na běžícím páse. Dost možná se tato část týká hlavně mobilního trhu, kde několik jejich her ukončilo služby nedlouho po vydání včetně Final Fantasy VII: The First Soldier.

Ještě se ale vraťme k exkluzivitám. Změny přicházejí velmi pravděpodobně jako důsledek prodejů posledních novinek, jako je Final Fantasy VII Rebirth. Hra sice slaví úspěchy a neprodává se špatně, ovšem oproti FF VII Remake se čekalo s větším trhákem. Tragické Forspoken raději nebudeme moc rozebírat, ale tady za neúspěch zrovna exkluzivita nemohla. Jedno jsme z plánu bohužel nevyčetli. Není jasné, jestli multiplatformní vydávání bude platit jen pro budoucí novinky, nebo by se na dalších platformách mohly objevit i dříve vydané tituly. Třeba právě předělané Final Fantasy VII by si na Xboxu a nástupci Nintenda Switch určitě našlo základnu hráčů.

Zdroj: VGC