Square Enix pracuje na RPG Triangle Strategy. Zkusit si ho můžete na Switchi

V roli dědice království Gleenbrook jménem Serenoa povedete skupinu válečníků a budete se proplétat dějem plným spiknutí, ve kterém záleží na vašich rozhodnutích více než na čemkoliv jiném. To pak ovlivňuje, jaký má Serenoa pohled na svět. Může se ubírat do třech směrů - k užitečnosti, svobodě nebo morálce. Při opravdu závazných rozhodnutích to ale nebude jen na vás. V takových momentech se do rozhodování zapojí i další postavy a mohou tedy ovlivnit výsledek.

Celý děj se točí kolem války, která začala kvůli sporům o dvě nejcennější suroviny kontinentu - sůl a železo. Kromě spousty konverzací samozřejmě dojde i na boje. V tomhle ohledu je Triangle Strategy taktická tahovka. Abyste získali výhodu, můžete využívat prostředí či všemožných druhy útoků. Na pohled vypadá v těchto částech jako spojení grafiky z Octopath Traveleru spolu se souboji Final Fantasy Tactics.

Square Enix omylem vyzradil PC verzi hry Final Fantasy VII Remake

Project Triangle Strategy je pouze pracovní název, takže se jméno v budoucnu ještě určitě změní. Nevypadá to ale, že je vývoj zrovna v začátcích. Už nyní totiž na Nintendo eShopu najdete demoverzi. Tato ukázka má hráčům představit základní myšlenky Triangle Strategy a Square Enix se skrz ni také dostane ke zpětné vazbě, podle které ještě před vydáním může některé prvky hry upravit. Do vydání je každopádně stále daleko. Plánuje se na příští rok a zatím to vypadá, že půjde o exkluzivitu pro Nintendo Switch. Je ale možné, že to dopadne podobně jako s Octopath Travelerem a v budoucnu uvidíme Triangle Strategy i na jiných platformách.