Square Enix prodělal na spolupráci s Marvelem 200 milionů dolarů. Další vývoj Avengers má přejít pod Embracer Group

Po akvizici několika studií Square Enixu byl odhalen jeden z důvodu, proč se toto vydavatelství rozhodlo prodat svá studia za relativně nízkou cenu.

I když Guardians of the Galaxy se loni překvapivě povedli, Avengers se nedají nazvat jinak než jako průšvih. Pro Square Enix to nebyl úspěch ale ani v jednom z případů. Podle finančního analytika Davida Gibsona je spolupráce s Marvelem jedním z důvodů, proč se Square Enix zbavil svých studií za nízkou cenu při porovnání s dalšími akvizicemi z posledních let. Prodělal na ní totiž 200 milionů dolarů.

Sice to pořád úplně nevysvětluje, proč Square Enix přistoupil k těmto krokům, ale rozhodně to byl jeden z faktorů při rozhodování o prodeji studií. I přes své ztráty je na tom celá společnost alespoň prozatím stále dobře. Spekulace hovoří o tom, že se těmito kroky Square Enix připravuje na odkoupení a má se tak stát součástí PlayStation Studios. Ohledně toho ale zatím žádné oficiální informace nemáme.

Během vyjádření pro investory od Embracer Group padlo, že čekají na souhlas od Disney, aby mohli figurovat jako vydavatel pro Avengers i Guardiands of the Galaxy. Je tedy pravděpodobné, že i nadále do hry bude přibývat nový obsah. Embracer ale zatím neodhalil, jaké má s Avengers další plány.

Zdroj: Metro.uk