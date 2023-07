Square Enix uvažuje o remasterování dalších starších her. Vylepšené díly Final Fantasy měly úspěch

První šestice dílů série Final Fantasy vcelku nedávno ožila díky Pixel Remaster kolekci. Ta původní verze vylepšuje graficky, přidává možnosti nastavení a modernizuje uživatelské rozhraní, aby ovládání odpovídalo dnešním standardům. Podobný osud dost možná čeká i další starší hry od Square Enixu. Naznačili to členové představenstva společnosti během posledního meetingu s investory.

Konkrétní jména nepadla, ale prý uvažují nad několika hrami, které by si remaster zasloužily. Horkým kandidátem je Final Fantasy IX, o jehož vylepšené verzi se v únicích mluví už nějaký pátek. Oproti kompletní předělávce sedmého dílu má ale tohle být remaster ve stylu Crisis Core: Final Fantasy VII. Oficiálně o žádném projektu nepadlo ani slovo, ale přímo se nabízí JRGP z doby, kdy společnost Square ještě fungovala samostatně.

Naším kandidátem by byl jednoznačně Chrono Trigger, legenda z SNES, která by si vedle lehce vylepšeného portu zasloužila klidně i kompletní remake. Stejný osud bychom přáli i jeho mladšímu sourozenci Chrono Cross, ale jelikož ten dostal loni svoji The Radical Dreamers edici, tak na něj řada jen tak znovu nedojde.

Už je taky načase, aby pozornost dostalo JRGP Xenogears, které na našem trhu nikdy oficiálně nevyšlo. Od roku 1998 je navíc uvězněné na prvním PlayStationu, na moderních platformách byste ho hledali marně. Her, které by si remaster zasloužily, je tady zkrátka spousta. Square Enix si vlastní prezentace nepořádá, takže nejbližší příležitostí, kdy by se mohlo objevit nějaké oznámení, je letošní Gamescom.

