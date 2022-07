Srpnové PS Plus nabídne velmi lákavou trojici her zdarma. Yakuzu doplní Tony Hawk a menší horor

Sony odhaluje srpnové hry zdarma s předplatným PS Plus.

Ani srpnovou nabídku her zdarma pro PS Plus Essential se Sony nepodařilo uhlídat, ale nedlouho po úniku přišlo oficiální oznámení. Můžeme říct, že předplatitelé budou tentokrát velmi spokojeni. Dostanou trojici her - Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a Little Nightmares. U prvních dvou jmenovaných jsou to verze pro PS4 i PS5.

Poslední díl série Yakuza se oproti svým předchůdcům dost změnil. Akční souboje vystřídaly tahové bitky. Navíc vůbec nemusíte řešit, jestli jste hráli předchozí díly nebo ne. S Like a Dragon přichází nový hlavní hrdina v neokoukaném prostředí, takže je to ideální vstupní bod do japonského podsvětí.

Nové verze prvních dvou dílů Tonyho Hawka jsou těmi nejlepšími skejťáckými hrami, které na dnešních platformách najdete. Zachovává si dojem originálu a přitom se hraje jako moderní záležitost. Díky svému arkádovému zpracování zaujme i hráče, kteří se o skejt jinak vůbec nezajímají.

Zakončíme to hororem Little Nightmares, ve kterém se v roli dívky Six snažíme utéct z lodi. Signál z majáku na okraji ostrova proměnil posádku v obludná monstra. Six musí být velmi nenápadná, protože proti svým nepřátelům nemá při přímém střetu nejmenší šanci.

Zdroj: Reddit, PS.Blog