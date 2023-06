Stadia selhala, ale Google to online s hrami nevzdává. Zkouší je začlenit na YouTube

Už je to půl roku, co Google ukončil provoz své herní streamovací služby Stadia, která měla být budoucností celé herní oblasti. Selhala mimo jiné kvůli malému zájmu uživatelů. Google se tehdy netajil tím, že ho konec mrzí, věřil, že cloudové hraní může uspět a naznačil, že technologii přenese do jiných svých produktů. Nyní se ukazuje, že volba padla na YouTube.

Online hry by na YouTube podle deníku The Wall Street Journal měly existovat pod názvem Playables a nemá jít o žádné velké tituly, spíše menší arkádové hříčky, na které jsme zvyklí například z Facebooku. Platforma tak nebude stoprocentně kopírovat původní službu Stadia, která byla mířena i na hardcore gamery, místo toho bude cílit na širokou populaci. Hry by měly být dostupné jak v prohlížeči na desktopu, tak v aplikacích YouTube na iOS a Androidu.

Google ještě oficiálně neoznámil, že novinku chystá, podle deníku zatím Playables testuje. Mluvčí YouTube ale potvrdil, že hraní patří mezi oblasti, o které se videoportál zajímá. Zároveň při původním oznámení o konci Stadia se firma nechala slyšet, že „vidí jasné možnosti využití této technologie v dalších částech společnosti Google, jako je YouTube, Google Play a rozšířená realita“.

The Wall Street Journal zmiňuje, že YouTube byl zvolen i proto, že už poměrně širokou herní komunitu má a daří se mu být silnou konkurencí pro Twitch. V době existence Stadia dokonce existovala funkce jménem Crowd Choice, díky které mohli hráči během svých herních streamů na YouTube tvořit ankety, ve kterých pak diváci mohli rozhodovat o dalším postupu ve hře.

Nejde ale jen o to, že by Googlu bylo líto technologii pro online hraní zahodit. YouTube v poslední době čelí pomalému růstu příjmů z reklam a vedení videoportálu podle deníku věří, že online hry by mohly růst podpořit. Nabízí se tak možnost, že Playables budou free-to-play s nepřeskočitelnými reklamami, ale to je zatím spekulace.